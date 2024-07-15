Kargosuna Kavuşmak İsterken Elindeki Tüm Kart Bilgilerini Girip Nasıl Dolandırıldığını Anlatan Kadın
Kargosuna Kavuşmak İsterken Elindeki Tüm Kart Bilgilerini Girip Nasıl Dolandırıldığını Anlatan Kadın
Dolandırıcılığın artık binbir yolu var. Özellikle sık online sipariş verenler farklı numaralardan gelen sözde kargo teslim mesajlarına kanarak kendisinden istenilen her şeyi yapıp tek seferde binlerce lirasından olabiliyor. Son olarak sosyal medyada nasıl dolandırıldıklarını anlatan kadınların ''Bu kadarı da olmaz'' dedirten hikayeleri...
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Sık sık aynı numaradan mesaj alan kadın Twitter (X) hesabından dolandırıcıları böyle ifşaladı. Ardından acı ama gerçek hikayeler gelmeye başladı.👇
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Hiç mi anlamadın.🫠
Israrcıymış.
😂
Annelere, babalara, dedelere, nenelerimize sahip çıkalım.
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Yok artık.
👇
👇
Fakirlik işe yaramış.
🙄
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O sırada dolandırılan onlarca kişi.
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