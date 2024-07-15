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Kargosuna Kavuşmak İsterken Elindeki Tüm Kart Bilgilerini Girip Nasıl Dolandırıldığını Anlatan Kadın

Kargosuna Kavuşmak İsterken Elindeki Tüm Kart Bilgilerini Girip Nasıl Dolandırıldığını Anlatan Kadın

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
15.07.2024 - 08:48 Son Güncelleme: 15.07.2024 - 08:53

Dolandırıcılığın artık binbir yolu var. Özellikle sık online sipariş verenler farklı numaralardan gelen sözde kargo teslim mesajlarına kanarak kendisinden istenilen her şeyi yapıp tek seferde binlerce lirasından olabiliyor. Son olarak sosyal medyada nasıl dolandırıldıklarını anlatan kadınların ''Bu kadarı da olmaz'' dedirten hikayeleri...

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Sık sık aynı numaradan mesaj alan kadın Twitter (X) hesabından dolandırıcıları böyle ifşaladı. Ardından acı ama gerçek hikayeler gelmeye başladı.👇

Sık sık aynı numaradan mesaj alan kadın Twitter (X) hesabından dolandırıcıları böyle ifşaladı. Ardından acı ama gerçek hikayeler gelmeye başladı.👇
twitter.com

Hiç mi anlamadın.🫠

Hiç mi anlamadın.🫠
twitter.com

Israrcıymış.

Israrcıymış.
twitter.com

😂

😂
twitter.com

Annelere, babalara, dedelere, nenelerimize sahip çıkalım.

Annelere, babalara, dedelere, nenelerimize sahip çıkalım.
twitter.com
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Yok artık.

Yok artık.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Fakirlik işe yaramış.

Fakirlik işe yaramış.
twitter.com

🙄

🙄
twitter.com
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O sırada dolandırılan onlarca kişi.

O sırada dolandırılan onlarca kişi.
twitter.com

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