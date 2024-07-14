ŞOK, A101, Migros, BİM: Marketlerde Meyve ve Sebze Reyonu Neden Girişte? Sizi Şaşırtacak Gerçek!
ŞOK, A101, Migros, BİM: Marketlerde Meyve ve Sebze Reyonu Neden Girişte? Sizi Şaşırtacak Gerçek!
Zincir marketlere ilk girdiğinizde sizi karşılayan reyon hangisi oluyor? Cevabınız meyve ve sebze ise bu içerik ilginizi bir hayli çekecek. Büyük marketlerde kapıdan içeri girer girmez karşınıza göz alıcı şekilde meyve ve sebzeler çıkıyorsa bunun bir satış stratejisi olabileceğini hiç tahmin ettiniz mi?
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Fark ettiyseniz genellikle marketlerde ihtiyacınız olan ürünler hep girişten en uzak yerlerde oluyor. Bir mimari tasarım öğrencisi bunun nedeni hakkında çarpıcı iddialar ortaya attı.
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Bizim hiç üzerinde durmadığımız detaylar hakkında market tasarımcıları uzun bir süre kafa yormuş demekki. Bakalım siz bu öğrencinin iddialarını haklı bulacak mısınız?
Markette hunharca alışveriş yapmamız için birçok strateji düşünülüyor. Örneğin tam ödeme yapacakken kasanın yanındaki raftan hızlıca sepetinize bir ürün eklemeniz gibi. Bu raf kasanın dibine özellikle konuluyor. Tamamen stratejik planın bir parçası.
Mimari tasarım öğrencisi Reeves, meyve ve sebze reyonunun girişte olmasının sebebi için de şunları söylüyor;
Peki ya en çok tükettiğimiz süt ve yumurta neden marketin en uç köşelerinde oluyor. Reeves bunun kasıtlı yapıldığını söylüyor.
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Çünkü onlara ulaşmak için diğer koridorlardan geçmeniz gerekiyor. Böylelikle neredeyse tüm marketi gezmiş olacaksınız, gezerken de farklı ürünler görüp sepetinize ekleyeceksiniz.
Son olarak en çok alışveriş yapılan raflara gelelim: Tabiki abur cubur rafları. Reeves, düzenin sadece yetişkinlere yönelik olmadığını, tasarımcıların çocukları da düşündüğünü vurgulayarak şöyle söylüyor;
Peki sizce haklı mı?
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