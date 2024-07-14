ŞOK, A101, Migros, BİM: Marketlerde Meyve ve Sebze Reyonu Neden Girişte? Sizi Şaşırtacak Gerçek!

Zincir marketlere ilk girdiğinizde sizi karşılayan reyon hangisi oluyor? Cevabınız meyve ve sebze ise bu içerik ilginizi bir hayli çekecek. Büyük marketlerde kapıdan içeri girer girmez karşınıza göz alıcı şekilde meyve ve sebzeler çıkıyorsa bunun bir satış stratejisi olabileceğini hiç tahmin ettiniz mi?

Kaynak