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Japonya'da Deneme Kabinine Giren Türk Kızına Torba Şoku: ''Kafama Geçirmem Gerektiğini Söylediler''

Japonya'da Deneme Kabinine Giren Türk Kızına Torba Şoku: ''Kafama Geçirmem Gerektiğini Söylediler''

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
14.07.2024 - 10:55 Son Güncelleme: 14.07.2024 - 11:08

İlginç kurallarıyla en ilgi çeken ülkeler arasında yer alan Japonya bu kez de mağazalardaki torba zorunluluğu ile gündem oldu. Bir sosyal medya kullancısı, Japonya'daki bir giyim mağazasındaki deneyimini paylaştı. Çektiği video çok konuşuldu.

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Japonya'yı kendine özgü kültürü ve titiz kurallarıyla zaten biliyoruz. Ancak bazı yasaklar ve kurallar da ülkece bizi halen şaşırtmaya devam ediyor.

Japonya'yı kendine özgü kültürü ve titiz kurallarıyla zaten biliyoruz. Ancak bazı yasaklar ve kurallar da ülkece bizi halen şaşırtmaya devam ediyor.

Ülkede hangi çöpün hangi renk çöp poşetine konulacağı, haftanın hangi gününde atılabileceği ve atılamayacağı bile kurallarla belli. Mağazadaki kurallara da pek şaşırmamak lazım.

Ülkede hangi çöpün hangi renk çöp poşetine konulacağı, haftanın hangi gününde atılabileceği ve atılamayacağı bile kurallarla belli. Mağazadaki kurallara da pek şaşırmamak lazım.

Japonya'da bir giyim mağazasına giden Türk kadın, çektiği video ile deneyimlerini paylaştı. Meğer giyim mağazalarında kıyafet denerken kafaya torba geçirmek zorunluymuş.

Japonya'da bir giyim mağazasına giden Türk kadın, çektiği video ile deneyimlerini paylaştı. Meğer giyim mağazalarında kıyafet denerken kafaya torba geçirmek zorunluymuş.

Ayrıca mağazalarda birçok tişört sütyenli olduğundan kadınlar için ayrıca sevindirici.

Ayrıca mağazalarda birçok tişört sütyenli olduğundan kadınlar için ayrıca sevindirici.

Deneme kabinlerinde ise müşteriler ayakkabısını çıkarmadan içeriye giremiyor. ''Darısı bizim ülkemizin başına'' derken videoyu izleyenlerden de yorumlar gecikmedi.

Deneme kabinlerinde ise müşteriler ayakkabısını çıkarmadan içeriye giremiyor. ''Darısı bizim ülkemizin başına'' derken videoyu izleyenlerden de yorumlar gecikmedi.
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Önce videoya bakalım ardından gelen yorumlara👇

Garanti veremiyoruz maalesef.

Garanti veremiyoruz maalesef.

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Elektrikli süpürge? Metro İstasyonu?

Elektrikli süpürge? Metro İstasyonu?
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Darısı başımıza.

Darısı başımıza.

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