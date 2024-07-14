Japonya'da Deneme Kabinine Giren Türk Kızına Torba Şoku: ''Kafama Geçirmem Gerektiğini Söylediler''

İlginç kurallarıyla en ilgi çeken ülkeler arasında yer alan Japonya bu kez de mağazalardaki torba zorunluluğu ile gündem oldu. Bir sosyal medya kullancısı, Japonya'daki bir giyim mağazasındaki deneyimini paylaştı. Çektiği video çok konuşuldu.

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