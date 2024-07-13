Sevgilisiyle Olan WhatsApp Mesajlarını Paylaşıp Aldatılıp Aldatılmadığını Takipçilerine Soran Kadın
Sevgilisiyle Olan WhatsApp Mesajlarını Paylaşıp Aldatılıp Aldatılmadığını Takipçilerine Soran Kadın
Sevgilinizin sosyal medyada kimleri takip ettiğini sorun eder misiniz? Ya da sizce aldatmak sadece fiziksel midir? Bir Twitter kullanıcısı, erkek arkadaşıyla olan WhatsApp mesajlarını yayınlayıp ''Yine mi aldatılıyorum ya'' diye sordu. Gelen yorumlarla ''Karşı cinsle takipleşmek aldatmak mıdır?'' sorusu tartışılmaya başlandı.
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İşte Twitter'da (X) tartışma başlatan o tweet👇
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Ve gelen tepkiler👇 Çok net bir tavır.
Ayrılmadan yapmış gibi.
🫤
Tecrübe konuştu.
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👇
😂
🥲
🥹
🫠
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İşe yarar mı dersin.
👇
Tüm erkekleri yaktı.
Siz ne düşünüyorsunuz?
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abla net seni keklemis be tanıdığı için eklemis bellli yani buda tabi aldatmaya girer