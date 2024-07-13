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Sevgilisiyle Olan WhatsApp Mesajlarını Paylaşıp Aldatılıp Aldatılmadığını Takipçilerine Soran Kadın

Sevgilisiyle Olan WhatsApp Mesajlarını Paylaşıp Aldatılıp Aldatılmadığını Takipçilerine Soran Kadın

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
13.07.2024 - 22:04 Son Güncelleme: 13.07.2024 - 22:07

Sevgilinizin sosyal medyada kimleri takip ettiğini sorun eder misiniz? Ya da sizce aldatmak sadece fiziksel midir? Bir Twitter kullanıcısı, erkek arkadaşıyla olan WhatsApp mesajlarını yayınlayıp ''Yine mi aldatılıyorum ya'' diye sordu. Gelen yorumlarla ''Karşı cinsle takipleşmek aldatmak mıdır?'' sorusu tartışılmaya başlandı.

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İşte Twitter'da (X) tartışma başlatan o tweet👇

İşte Twitter'da (X) tartışma başlatan o tweet👇
twitter.com

Ve gelen tepkiler👇 Çok net bir tavır.

Ve gelen tepkiler👇 Çok net bir tavır.
twitter.com

Ayrılmadan yapmış gibi.

Ayrılmadan yapmış gibi.
twitter.com

🫤

🫤
twitter.com

Tecrübe konuştu.

Tecrübe konuştu.
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

😂

🥲

🥲
twitter.com

🥹

🥹
twitter.com

🫠

🫠
twitter.com
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İşe yarar mı dersin.

İşe yarar mı dersin.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Tüm erkekleri yaktı.

Tüm erkekleri yaktı.
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

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prensesssss

abla net seni keklemis be tanıdığı için eklemis bellli yani buda tabi aldatmaya girer