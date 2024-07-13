Sevgilisiyle Olan WhatsApp Mesajlarını Paylaşıp Aldatılıp Aldatılmadığını Takipçilerine Soran Kadın

Sevgilinizin sosyal medyada kimleri takip ettiğini sorun eder misiniz? Ya da sizce aldatmak sadece fiziksel midir? Bir Twitter kullanıcısı, erkek arkadaşıyla olan WhatsApp mesajlarını yayınlayıp ''Yine mi aldatılıyorum ya'' diye sordu. Gelen yorumlarla ''Karşı cinsle takipleşmek aldatmak mıdır?'' sorusu tartışılmaya başlandı.