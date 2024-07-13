Sertab Erener, Sokak Hayvanlarına Ötanazi Teklifine Tepki Verdi 'Vebali Boyunlarına Olacak, Yasa Çalışmayacak'
Sertab Erener, Sokak Hayvanlarına Ötanazi Teklifine Tepki Verdi 'Vebali Boyunlarına Olacak, Yasa Çalışmayacak'
Ünlü şarkıcı Sertab Erener, verdiği konserde Meclis'e sunulan sokak hayvanlarına ötanazi yapılmasını uygun gören kanun teklifine tepki gösterdi. Erener, dün akşam İstanbul'da verdiği konserde, Kurtaran Ev Derneği Başkanı Onur Boltürk’ü ve dört ayaklı dostlarımızı sahneye çağırdı: 'Bedelini hayvanlara ödetememeliyiz'
İşte, detaylar...
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Pek çok insan gibi ünlü şarkıcı Sertab Erener de TBMM’ye sunulan, Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişiklik öngören kanun teklifine tepki gösterdi.
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Konserde önce farkındalık adına yayımladığı kısa film ile dikkat çeken Erener, daha sonra sahneye sokak hayvanlarını ve urtaran Ev Derneği Başkanı Onur Boltürk’ü çağırdı.
Kısa filmde, sokak hayvanlarının sesi olan animasyonun "Bu beni son görüşün olabilir. Ölmeme izin verme. Bana göz kulak ol." sözleri dikkat çekti.
Daha sonra sahnede yerini alan Erener, "Biraz neşenizi bozucak ama bunu yapmamız lazım. Toplum bilinci, vicdanımız bunu söylüyor bize. Bugün benim misafirlerim var onları sahneye davet etmek istiyorum." diyerek söze başladı.
Onur Boltürk, öncelikle teşekkürlerini iletti ve herkesi yardıma çağırdı!
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"Vebali boyunlarına olacak. Böyle bir şeyi biz kaldıramayız toprak hiç kaldıramaz. Zaten çok acımız var, bir de bunu eklemeyelim"
İşte, Sertab Erener konserindeki o anlar...
Sevilen şarkılarıyla hafızalara kazınmış ünlü sanatçı, Cumhurbaşkanı'na seslenmeyi de unutmadı.
"Şiddete meyilli hayvanlar için bu konuşuluyor. O zaman şiddete meyilli insanları ne yapacağız?"
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