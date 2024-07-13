Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Sertab Erener, Sokak Hayvanlarına Ötanazi Teklifine Tepki Verdi 'Vebali Boyunlarına Olacak, Yasa Çalışmayacak'

Sertab Erener, Sokak Hayvanlarına Ötanazi Teklifine Tepki Verdi 'Vebali Boyunlarına Olacak, Yasa Çalışmayacak'

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
13.07.2024 - 20:44 Son Güncelleme: 13.07.2024 - 20:50

Ünlü şarkıcı Sertab Erener, verdiği konserde Meclis'e sunulan sokak hayvanlarına ötanazi yapılmasını uygun gören kanun teklifine tepki gösterdi. Erener, dün akşam İstanbul'da verdiği konserde, Kurtaran Ev Derneği Başkanı Onur Boltürk’ü ve dört ayaklı dostlarımızı sahneye çağırdı: 'Bedelini hayvanlara ödetememeliyiz' 

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Pek çok insan gibi ünlü şarkıcı Sertab Erener de TBMM’ye sunulan, Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişiklik öngören kanun teklifine tepki gösterdi.

Pek çok insan gibi ünlü şarkıcı Sertab Erener de TBMM’ye sunulan, Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişiklik öngören kanun teklifine tepki gösterdi.

Konserde önce farkındalık adına yayımladığı kısa film ile dikkat çeken Erener, daha sonra sahneye sokak hayvanlarını ve urtaran Ev Derneği Başkanı Onur Boltürk’ü çağırdı.

Konserde önce farkındalık adına yayımladığı kısa film ile dikkat çeken Erener, daha sonra sahneye sokak hayvanlarını ve urtaran Ev Derneği Başkanı Onur Boltürk’ü çağırdı.

Kısa filmde, sokak hayvanlarının sesi olan animasyonun "Bu beni son görüşün olabilir. Ölmeme izin verme. Bana göz kulak ol." sözleri dikkat çekti.

Kısa filmde, sokak hayvanlarının sesi olan animasyonun "Bu beni son görüşün olabilir. Ölmeme izin verme. Bana göz kulak ol." sözleri dikkat çekti.

'Ben hep onlar sayesinde hayatta kaldım. Onlara bu mesajım. Lütfen yaşam savaşında yanımda olun. Bu beni son görüşün olabilir. Ölmeme izin verme. Bana göz kulak ol.'

Daha sonra sahnede yerini alan Erener, "Biraz neşenizi bozucak ama bunu yapmamız lazım. Toplum bilinci, vicdanımız bunu söylüyor bize. Bugün benim misafirlerim var onları sahneye davet etmek istiyorum." diyerek söze başladı.

Daha sonra sahnede yerini alan Erener, "Biraz neşenizi bozucak ama bunu yapmamız lazım. Toplum bilinci, vicdanımız bunu söylüyor bize. Bugün benim misafirlerim var onları sahneye davet etmek istiyorum." diyerek söze başladı.

Dört ayaklı dostlarımızın sahneye çıkması ile 'Bundan daha iyi bir konser olamazdı' diyen Sertap Erener, Kurtaran Ev Derneği Başkanı Onur Boltürk'ü sahneye davet etti.

Onur Boltürk, öncelikle teşekkürlerini iletti ve herkesi yardıma çağırdı!

Onur Boltürk, öncelikle teşekkürlerini iletti ve herkesi yardıma çağırdı!

Boltürk, 'Bugün hayvanları barınaklara hapsetmeye ve öldürmeyi teklif eden bir yasa tasarısı Meclis’e sunuldu, maalesef. Burada Kurtaran Ev olarak değil, sokakta gördüğünüz tüm canlıların yaşam hakkını savunmak ve onların sesi olmak isteyen gönüllüler olarak bulunuyoruz. Teklif edilen yasadaki sokaktaki köpeklerin toplanması, alındıkları yerlere geri bırakılmaması ve gerek görüldüğü koşullarda öldürülmesi konuşuluyor. Senelerde yapılmayan kısırlaştırmanın, denetlenmeyen üretimin, kısacası biz insanların hatalarını hayvanlara ödetememeliyiz, ödetmemeliyiz. Yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve gönüllüler el ele vererek kısırlaştırmayı artırabilir, sahiplenmeyi yaygınlaştırabilir ve üretimin önüne geçebiliriz. Bu işin altından öldürerek, hapsederek değil yaşatarak kalkabiliriz ancak. Son olarak, ‘unutma beni' diyoruz ve 'uyutma beni’ diyoruz” dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

"Vebali boyunlarına olacak. Böyle bir şeyi biz kaldıramayız toprak hiç kaldıramaz. Zaten çok acımız var, bir de bunu eklemeyelim"

"Vebali boyunlarına olacak. Böyle bir şeyi biz kaldıramayız toprak hiç kaldıramaz. Zaten çok acımız var, bir de bunu eklemeyelim"

Sertab Erener ise konserdeki herkesi desteğe davet etti: 'unutma beni hashtagi ile katkıda bulunalım, bir ses olalım' dedi.  

Erener daha sonra, “Bu iş için elimizden geleni yapalım çünkü bu işin vebali boyunlarına olacak. Böyle bir şeyi biz kaldıramayız toprak hiç kaldıramaz. Zaten çok acımız var, bir de bunu eklemeyelim. Ne olur sahiplenelim. Bununla ilgili sosyal sorumluluk sahip olduğumuzu, bireyler olarak bilelim. Bu yasa çalışmayacak, yani büyük bir kaos bizi bekliyor. Uykusuz geceler bizi bekliyor. Lütfen siz de ses olun. Çok teşekkürler sağ olun” diye konuştu.

İşte, Sertab Erener konserindeki o anlar...

Sevilen şarkılarıyla hafızalara kazınmış ünlü sanatçı, Cumhurbaşkanı'na seslenmeyi de unutmadı.

Sevilen şarkılarıyla hafızalara kazınmış ünlü sanatçı, Cumhurbaşkanı'na seslenmeyi de unutmadı.

Magazin Burada'nın sorularını yanıtlayan Erener, 'Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum: Lütfen bu yasa geçmesin, yasayı geri çekelim. Bu yasadan güzel bir şey çıkmayacak. Bence bu bir soykırım.' dedi.

"Şiddete meyilli hayvanlar için bu konuşuluyor. O zaman şiddete meyilli insanları ne yapacağız?"

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
7
4
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın