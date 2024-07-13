Sertab Erener, Sokak Hayvanlarına Ötanazi Teklifine Tepki Verdi 'Vebali Boyunlarına Olacak, Yasa Çalışmayacak'

Sertab Erener ise konserdeki herkesi desteğe davet etti: 'unutma beni hashtagi ile katkıda bulunalım, bir ses olalım' dedi.

Erener daha sonra, “Bu iş için elimizden geleni yapalım çünkü bu işin vebali boyunlarına olacak. Böyle bir şeyi biz kaldıramayız toprak hiç kaldıramaz. Zaten çok acımız var, bir de bunu eklemeyelim. Ne olur sahiplenelim. Bununla ilgili sosyal sorumluluk sahip olduğumuzu, bireyler olarak bilelim. Bu yasa çalışmayacak, yani büyük bir kaos bizi bekliyor. Uykusuz geceler bizi bekliyor. Lütfen siz de ses olun. Çok teşekkürler sağ olun” diye konuştu.