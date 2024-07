İzmir'de İki Gencin Hayatını Kaybettiği Faciada Türkiye Sorumluları Arıyor! Nedeni İzolasyon Hatası mı?

Utkucan Akkaş'ın haberinde 'yer altından geçen elektrik kabloları ölüm tehlikesi saçıyor' ifadeleri yer alıyor. Dahası tüm detaylar bir bir ele alınıyor:

'Her gün çok sayıda insanın Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ne ulaşmak için kullandığı Enver Dündar Başar Sokak’ta yerin altından geçen elektrik hattı dışarıya sızma yapıyor. Bir buçuk metrelik bir alanda meydana gelen elektrik kaçağı nedeniyle, sokak taşları sürekli sıcak kalıyor. Elektrik kaçağından pek çok insan yürürken çarpılırken olası bir can kaybı yaşanmasından korkuluyor. Esnaf, uzun süredir burada elektrik kaçağının yaşandığını ve bir sokak köpeğinin bu nedenle can verdiğini söyleyerek yetkililerin ilgisizliğinden şikayet etti' ifadeleri dikkat çekiyor.