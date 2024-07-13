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İzmir'de İki Gencin Hayatını Kaybettiği Faciada Türkiye Sorumluları Arıyor! Nedeni İzolasyon Hatası mı?

İzmir'de İki Gencin Hayatını Kaybettiği Faciada Türkiye Sorumluları Arıyor! Nedeni İzolasyon Hatası mı?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
13.07.2024 - 18:30

Tüm Türkiye, İzmir'de iki vatandaşımızın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği acı olayı konuşuyor. Yürekleri dağlayan faciadan tam 5 yıl önce yerel basında 'Çözüm için illa biri mi ölmeli' manşetiyle yetkililere uyarıda bulunulmuş olması dikkatleri çekiyor. Haliyle vatandaşlar, bu bölgede neler yaşandığını merak ediyor. Peki, İzmir'de elektrik dağıtımından sorumlu firma hangisi? Bu bölge hangi kurum tarafından denetleniyor? Neler oluyor? 

İşte, detaylar...

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Geçtiğimiz gün İzmir'in Konak ilçesinde etkili olan sağanak yağıştan kaçan İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti!

Geçtiğimiz gün İzmir'in Konak ilçesinde etkili olan sağanak yağıştan kaçan İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti!

Korkunç Facia Anbean Güvenlik Kamerasına Yansıdı 👇

Yerel basın uyardı: Ege Telgraf, 19 Ocak 2019 tarihinde "Çözüm için illa biri mi ölmeli" başlıklı haberinde, olayın yaşandığı yer için uyarıda bulundu.

Yerel basın uyardı: Ege Telgraf, 19 Ocak 2019 tarihinde "Çözüm için illa biri mi ölmeli" başlıklı haberinde, olayın yaşandığı yer için uyarıda bulundu.

Utkucan Akkaş'ın haberinde 'yer altından geçen elektrik kabloları ölüm tehlikesi saçıyor' ifadeleri yer alıyor. Dahası tüm detaylar bir bir ele alınıyor: 

'Her gün çok sayıda insanın Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ne ulaşmak için kullandığı Enver Dündar Başar Sokak’ta yerin altından geçen elektrik hattı dışarıya sızma yapıyor. Bir buçuk metrelik bir alanda meydana gelen elektrik kaçağı nedeniyle, sokak taşları sürekli sıcak kalıyor. Elektrik kaçağından pek çok insan yürürken çarpılırken olası bir can kaybı yaşanmasından korkuluyor. Esnaf, uzun süredir burada elektrik kaçağının yaşandığını ve bir sokak köpeğinin bu nedenle can verdiğini söyleyerek yetkililerin ilgisizliğinden şikayet etti' ifadeleri dikkat çekiyor.

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Soruşturma başlatıldı: Elektrik kablolarına ulaşıldı!

Soruşturma başlatıldı: Elektrik kablolarına ulaşıldı!

Olayın ardından iki kişinin ölümüne neden olan durumla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı. Bu soruşturma kapsamında, iş makinesiyle kazı çalışmalarına başlatıldı. Elektrik kaçağı olduğu iddia edilen bir rögar kapağının çevresi kazıldı ve bu süreçte elektrik kablolarına erişildi.

Olayın sebeplerini belirlemek amacıyla yapılan inceleme çerçevesinde, yer altından geçen elektrik hatlarında herhangi bir kaçak olup olmadığı, elektrik altyapısında izinsiz bir işlem yapılıp yapılmadığı, kabloları hasara uğratabilecek bir durumun bulunup bulunmadığı ve çevredeki iş yerlerine ait dolaplarda bir elektrik kaçağı olup olmadığı konuları incelenecek.

Bu süreçte, bölgeye elektrik sağlanamaması sebebiyle çevredeki iş yerleri kapalı kalmak zorunda kaldı. Bu durum karşısında bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri de alındı.

Şimdi milyonların aklında tek bir soru var: Sorumlular kim?

Şimdi milyonların aklında tek bir soru var: Sorumlular kim?

Tüm ülkenin anbean takip ettiği faciada herkesin aklında tek bir soru var: 'Sorumlular kim?' Gelin, bölgenin elektrik dağıtım şirketine ve denetleyici kuruma da birlikte göz atalım.

İzmir'in elektrik dağıtımını hangi şirket yapıyor?

İzmir'in elektrik dağıtımını hangi şirket yapıyor?

Türkiye'nin elektrik enerjisi sektörü reformları kapsamında TEDAŞ'ın işlettiği dağıtım şebekesi 21 bölgeye ayrıldı ve özelleştirildi. Bu çerçevede, İzmir ve Manisa'da faaliyet gösteren Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. (Gediz EDAŞ) 2005'te kuruldu. 

2006'da Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan dağıtım ve perakende satış lisansları alındı. 2013'te Gediz EDAŞ'ın özelleştirme süreci tamamlandı ve Aydem Enerji bünyesinde faaliyetlerine devam etti. 2015'te şirketin adı GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. olarak değiştirildi. GDZ Elektrik, Aydem Enerji çatısı altında, Türkiye'nin en büyük beş bölgesinden birinde elektrik dağıtım hizmetini sürdürmektedir.

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TEDAŞ ve Denetim Süreci Hakkında Merak Edilenler

TEDAŞ ve Denetim Süreci Hakkında Merak Edilenler

1970 yılında çıkarılan 1312 sayılı Kanun ile Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) kurulmuş ve tüm yurtta elektriğin üretim, iletim, dağıtım ve satış hizmetleri TEK bünyesinde toplanmıştır. 1993 yılında TEK, Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. (TEAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) olarak iki ayrı İktisadi Devlet Teşekkülü'ne dönüştürülmüştür. 2004 yılında elektrik dağıtım hizmetlerinin özelleştirilmesine karar verilmiş ve TEDAŞ özelleştirme programına alınmıştır. 2008 yılında, dağıtım şirketlerinin cadde ve sokak aydınlatmasından sorumlu olduğu belirlenmiştir. 

2013 yılında genel aydınlatma tanımı değiştirilmiş ve aydınlatma giderlerinin ödenmesine ilişkin yeni düzenlemeler getirilmiştir. Bu düzenlemeler çerçevesinde, genel aydınlatma giderlerinin ödenmesi ve denetimi konusunda kuruluşumuz görev yapmaktadır.

Yaşanan olayın ardından ilk açıklamalar da peş peşe geldi: 'Kaza değil, cinayet'

Yaşanan olayın ardından ilk açıklamalar da peş peşe geldi: 'Kaza değil, cinayet'

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, olay yerinde yaptığı inceleme sonrası açıklamada bulundu. Başkan Mutlu, açıklamasında, 

'Bu cinayetin niçin olduğunu ortaya çıkarmaya çalışıyor insanlar, teknik adamlar. Biz de onu bekliyoruz. Sorumlularının peşine düşeceğiz. Hiçbir zaman da ölen yurttaşlarımızın haklarını aramayı bırakmayacağız.' ifadelerine yer verdi.

TEDAŞ'a bağlı Gediz Elektrik Dağıtım Şirketi'nden de açıklama geldi: "Bölgeyle ilgili yatırımlarımıza ilişkin son 6 aydır herhangi bir şikayet kaydı da bulunmamaktadır"

TEDAŞ'a bağlı Gediz Elektrik Dağıtım Şirketi'nden de açıklama geldi: "Bölgeyle ilgili yatırımlarımıza ilişkin son 6 aydır herhangi bir şikayet kaydı da bulunmamaktadır"

'Yapılan ilk incelemelerde bölgede şirketimize ait herhangi bir havai yatırımımızın bulunmadığını, haberlere de yansıyan mazgalların sorumluluğunun şirketimizde olmadığını önemle belirtmek isteriz. Öte yandan, bölgeyle ilgili yatırımlarımıza ilişkin son 6 aydır herhangi bir şikayet kaydı da bulunmamaktadır'

Milletvekili Turhan Çömez, "Elektrik dağıtım şirketi sorumlu olduğu altyapı yatırımlarını yapmamış ve TEDAŞ ise denetlememiş." yorumunda bulundu.

Milletvekili Turhan Çömez, "Elektrik dağıtım şirketi sorumlu olduğu altyapı yatırımlarını yapmamış ve TEDAŞ ise denetlememiş." yorumunda bulundu.

Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş ise teknik heyetin ilk tespitlerini sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaştı.

Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş ise teknik heyetin ilk tespitlerini sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaştı.
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Karamürselli Deli Hamdi

Cehape zihniyetinin Akape zihniyetinden farkı yoktur. Farkı varsa yetkililer istifa eder! ama biliyorum suçu kimse üstlenmeyecek! çünkü hepsi aynı düzenbaz, ... Devamını Gör

kayra han

Hiçbirisi ceza almayacağı için sorumluların kim olduğunun hiçbir önemi yok. Kendinizi ve sevdiklerinizi her ne olursa olsun koruyun, korumayı öğrenin çünkü n... Devamını Gör