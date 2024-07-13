İzmir'de İki Gencin Hayatını Kaybettiği Faciada Türkiye Sorumluları Arıyor! Nedeni İzolasyon Hatası mı?

Olayın ardından iki kişinin ölümüne neden olan durumla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı. Bu soruşturma kapsamında, iş makinesiyle kazı çalışmalarına başlatıldı. Elektrik kaçağı olduğu iddia edilen bir rögar kapağının çevresi kazıldı ve bu süreçte elektrik kablolarına erişildi.

Olayın sebeplerini belirlemek amacıyla yapılan inceleme çerçevesinde, yer altından geçen elektrik hatlarında herhangi bir kaçak olup olmadığı, elektrik altyapısında izinsiz bir işlem yapılıp yapılmadığı, kabloları hasara uğratabilecek bir durumun bulunup bulunmadığı ve çevredeki iş yerlerine ait dolaplarda bir elektrik kaçağı olup olmadığı konuları incelenecek.

Bu süreçte, bölgeye elektrik sağlanamaması sebebiyle çevredeki iş yerleri kapalı kalmak zorunda kaldı. Bu durum karşısında bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri de alındı.