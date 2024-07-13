İzmir'de İki Gencin Hayatını Kaybettiği Faciada Türkiye Sorumluları Arıyor! Nedeni İzolasyon Hatası mı?
İzmir'de İki Gencin Hayatını Kaybettiği Faciada Türkiye Sorumluları Arıyor! Nedeni İzolasyon Hatası mı?
Tüm Türkiye, İzmir'de iki vatandaşımızın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği acı olayı konuşuyor. Yürekleri dağlayan faciadan tam 5 yıl önce yerel basında 'Çözüm için illa biri mi ölmeli' manşetiyle yetkililere uyarıda bulunulmuş olması dikkatleri çekiyor. Haliyle vatandaşlar, bu bölgede neler yaşandığını merak ediyor. Peki, İzmir'de elektrik dağıtımından sorumlu firma hangisi? Bu bölge hangi kurum tarafından denetleniyor? Neler oluyor?
İşte, detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz gün İzmir'in Konak ilçesinde etkili olan sağanak yağıştan kaçan İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yerel basın uyardı: Ege Telgraf, 19 Ocak 2019 tarihinde "Çözüm için illa biri mi ölmeli" başlıklı haberinde, olayın yaşandığı yer için uyarıda bulundu.
Soruşturma başlatıldı: Elektrik kablolarına ulaşıldı!
Şimdi milyonların aklında tek bir soru var: Sorumlular kim?
İzmir'in elektrik dağıtımını hangi şirket yapıyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TEDAŞ ve Denetim Süreci Hakkında Merak Edilenler
Yaşanan olayın ardından ilk açıklamalar da peş peşe geldi: 'Kaza değil, cinayet'
TEDAŞ'a bağlı Gediz Elektrik Dağıtım Şirketi'nden de açıklama geldi: "Bölgeyle ilgili yatırımlarımıza ilişkin son 6 aydır herhangi bir şikayet kaydı da bulunmamaktadır"
Milletvekili Turhan Çömez, "Elektrik dağıtım şirketi sorumlu olduğu altyapı yatırımlarını yapmamış ve TEDAŞ ise denetlememiş." yorumunda bulundu.
Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş ise teknik heyetin ilk tespitlerini sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Cehape zihniyetinin Akape zihniyetinden farkı yoktur. Farkı varsa yetkililer istifa eder! ama biliyorum suçu kimse üstlenmeyecek! çünkü hepsi aynı düzenbaz, ... Devamını Gör
Hiçbirisi ceza almayacağı için sorumluların kim olduğunun hiçbir önemi yok. Kendinizi ve sevdiklerinizi her ne olursa olsun koruyun, korumayı öğrenin çünkü n... Devamını Gör