İki Kişi Elektrik Akımına Kapılarak Öldü! Beş Yıl Önce Yerel Basın Uyarmış: Facia Göz Göre Göre Gelmiş

İzmir'de etkili olan sağanaktan kaçmaya çalışırken elektrik akımına kapılan iki kişi yaşamını yitirdi. Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen acı olayda dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Yerel basının facianın yaşandığı yer için beş yıl önce 'Çözüm için illa biri mi ölmeli' manşetiyle uyardığı görüldü. Daha önce aynı yerde bir köpeğin elektrik akımına kapılarak öldüğü öğrenildi.