İki Kişi Elektrik Akımına Kapılarak Öldü! Beş Yıl Önce Yerel Basın Uyarmış: Facia Göz Göre Göre Gelmiş
İki Kişi Elektrik Akımına Kapılarak Öldü! Beş Yıl Önce Yerel Basın Uyarmış: Facia Göz Göre Göre Gelmiş
İzmir'de etkili olan sağanaktan kaçmaya çalışırken elektrik akımına kapılan iki kişi yaşamını yitirdi. Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen acı olayda dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Yerel basının facianın yaşandığı yer için beş yıl önce 'Çözüm için illa biri mi ölmeli' manşetiyle uyardığı görüldü. Daha önce aynı yerde bir köpeğin elektrik akımına kapılarak öldüğü öğrenildi.
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İzmir’de dün saat 18.00 sularından itibaren kent merkezi genelinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu.
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Sağanak özellikle Konak, Bayraklı ve Bornova ilçelerinde kuvvetli yağarken, cadde ve sokaklar suyla doldu. Sağanak esnasında yağmur suyunun yükseldiği Enver Dündar Başar Sokak'taki yolun karşısına geçmeye çalışan Özge Ceren Deniz henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik akımına kapılıp yere düştü. Elektrik akımına kapılan kadına yardım etmek isteyen İnanç Öktemay da akımdan etkilenirken hayatını kaybetti.
Bu acı olay herkes tarafından konuşulurken, yeni bir gelişme yaşandı. İzmir'in Konak ilçesinde dün etkili olan sağanak yağmurdan kaçan İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz, elektrik akımına kapılarak öldüğü yer için yerel basının beş yıl önce uyardığı haber ortaya çıktı.Ege Telgraf, 19 Ocak 2019 yılında "Çözüm için illa biri mi ölmeli" başlıklı haberinde, olayın yaşandığı yer için uyarıda bulunduklarını, haberin ardından ise yetkililerin sorunu çözdüklerini bildirdiklerini aktardı.
Utkucan Akkaş imzalı haberde, "Alsancak Vapur İskelesi’nin karşı sokağında bulunan Enver Dündar Başar Sokak’ta yer altından geçen elektrik kabloları ölüm tehlikesi saçıyor. Her gün çok sayıda insanın Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ne ulaşmak için kullandığı Enver Dündar Başar Sokak’ta yerin altından geçen elektrik hattı dışarıya sızma yapıyor. Bir buçuk metrelik bir alanda meydana gelen elektrik kaçağı nedeniyle, sokak taşları sürekli sıcak kalıyor. Elektrik kaçağından pek çok insan yürürken çarpılırken olası bir can kaybı yaşanmasından korkuluyor. Esnaf, uzun süredir burada elektrik kaçağının yaşandığını ve bir sokak köpeğinin bu nedenle can verdiğini söyleyerek yetkililerin ilgisizliğinden şikayet etti" ifadeleri yer almıştı.
Haberin ardından yetkililer bölgeye geldiğini ve sorunu çözdüklerini bildirdiğini yazan Ege Telgraf'taki haberde, "Aradan tam beş yıl geçmesinin ardından dün yaşanan acı felaket, “Bu nasıl çözüm!” dedirtti. Onca uyarıya rağmen gencecik iki canın yitirildiği olayın ardından mevcut sorunu çözmek için yapılan çalışmaların geçici çözümden doğan ihmalkarlık olup olmadığı konuşuluyor. Şimdi cevaplanması gereken tek bir soru var: Bunca yılın ve onca uyarının ardından giden canların hesabını kim, nasıl verecek…" denildi.
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İşte olay sonrası muhabir Utkucan Akkaş paylaşımı:
Bir sosyal medya kullanıcısı ise dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. İşte olaya ilişkin detay:
Bölge esnafı ise daha önce defalarca elektrik kaçağını şikayet ettiğini söyledi. Bölgede incelemelerde bulunan Avukat Çiçek Sırma da, olayda ihmallerin olduğunu ifade etti. Şikayetlere rağmen önlem alınmadığını aktaran Sırma, "Rögardan elektrik akımının geçtiği sabit olup, daha öncede elektrik kabloların yanması nedeniyle rögardan dumanlar çıkmaktadır. Olayın marketle bir ilgisinin olmadığı açık. Bu sorumlular bilirkişilerce tespit edilecektir" dedi.
Hayatını kaybedenlerden Özge Ceren Deniz’in, İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilirken, kendisine yardım etmek isterken akıma kapılıp hayatını kaybeden İnanç Öktemay ile de İzmir Müzisyenler Derneği’nden arkadaş oldukları belirtildi. Öktemay’ın da İzmir’de esnaflık yaptığı öğrenildi.
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