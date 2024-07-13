YÖK'ten Açıklama! Hayali Üniversite Skandalında Yeni Gelişme: 1 Yıl Önce İhbar Etmiş!
YÖK'ten Açıklama! Hayali Üniversite Skandalında Yeni Gelişme: 1 Yıl Önce İhbar Etmiş!
Yeni Pazar Üniversitesi hakkında skandalında yeni bir gelişme yaşandı. Diplomaların sahte olduğunun ortaya çıkmasıyla mağdurlar üniversiten davacı olurken, üniversite rektörü Ali İlseven'in ise 'Profesör' değil lise mezunu olduğu iddia edildi. Yükseköğretim Kurulu, 'Yeni Pazar Üniversitesi' adı altında faaliyet gösterdiği iddia edilen sahte üniversiteyle ilgili yaklaşık bir yıl önce suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
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YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, son günlerde yazılı ve görsel basın yayın kuruluşlarında yer alan 'Hayali Üniversite' haberleriyle ilgili, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacının ortaya çıktığı belirtildi.
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Yurt dışında, kendi imkanlarıyla yükseköğretim görmek isteyen adayların YÖK'ün izni veya bilgisine ihtiyaçları olmadığı kaydedilerek, "Bununla birlikte yurt dışında üniversite okumak isteyen adaylar, mezun olduktan sonra herhangi bir mağduriyet yaşamamaları ve insanların üniversite hayallerini suistimal eden, onları dolandıran kişi ve kurumların ağına düşmemeleri için Yükseköğretim Kurulu Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın https://denklik.yok.gov.tr internet sayfasındaki bilgilendirmeler ile tanınan üniversiteleri kontrol etmeleri ve ona göre yurt dışı yükseköğretim kurumlarına kayıt olmaları önem arz etmektedir" denildi.
YÖK'ün denklik birimi web sayfasında, kayıt dönemlerinden önce yurt dışında eğitim görmek isteyen adayları uyarıcı ve bilgilendirici açıklamaların yapıldığı aktarılan açıklamada, "Nitekim bugünlerde haberlerde 'Yeni Pazar Üniversitesi' olarak yer alan suistimallere ilişkin, yaklaşık 1 yıl önce 17 Ağustos 2023 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç ihbarında bulunulmuştur" ifadelerine yer verildi.
Yeni Pazar Üniversitesi'nin verdiği diplomaların sahte olduğunun ortaya çıkmasıyla mağdurlar üniversiteyi şikayet etti. Üniversite rektörü Ali İlseven'in ise 'Profesör' değil lise mezunu olduğu iddia edildi. Üniversite mağdurları adına Avukat Dilara Damla Öksüz'ün, İstanbul'da Anadolu Adliyesi'ne suç duyusunda bulunduğu ifade edildi.
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