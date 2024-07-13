YÖK'ten Açıklama! Hayali Üniversite Skandalında Yeni Gelişme: 1 Yıl Önce İhbar Etmiş!

Yeni Pazar Üniversitesi hakkında skandalında yeni bir gelişme yaşandı. Diplomaların sahte olduğunun ortaya çıkmasıyla mağdurlar üniversiten davacı olurken, üniversite rektörü Ali İlseven'in ise 'Profesör' değil lise mezunu olduğu iddia edildi. Yükseköğretim Kurulu, 'Yeni Pazar Üniversitesi' adı altında faaliyet gösterdiği iddia edilen sahte üniversiteyle ilgili yaklaşık bir yıl önce suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.