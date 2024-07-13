Kızılay'ın Eski Başkanı Kerem Kınık'ın Kızı Kaza Yaptı! 16 yaşındaki Çocuk Öldü, Fatma Kınık, Serbest Kaldı
Kızılay'ın Eski Başkanı Kerem Kınık'ın Kızı Kaza Yaptı! 16 yaşındaki Çocuk Öldü, Fatma Kınık, Serbest Kaldı
İstanbul Beykoz’da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada, motosiklet yolcusu 16 yaşındaki Batın Barlas Çeki yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsünün Kızılay'ın eski başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık olduğu öğrenilirken, skandal bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan Fatma Zehra Kınık, serbest bırakıldı.
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Feci kaza 9 Temmuz Salı günü saat 13.30 sıralarında Kavacık Mahallesi'nde meydana geldi. 34 FKJ 390 plakalı otomobilin sürücüsü Fatma Zehra Kınık, Baki Sokak'tan Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ne çıktığı sırada, kasksız halde arkasında yolcuyla ilerleyen Yavuz Selim Öztürk’ün kullandığı 34 HUT 980 plakalı motosiklete çarptı.
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Çarpmanın etkisiyle motosikletteki sürücü ve yolcu düşerken sürücüsüz motosiklet, kaldırımdaki yayaların arasına daldı. Kazada, motosiklet sürücüsü Yavuz Selim Öztürk, arkasındaki yolcu Batın Barlas Çeki ve kaldırımdaki iki yaya yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralananlar, hastanelere kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan 16 yaşındaki Batın Barlas Çeki, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaparken, polis de çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi.
Kazaya karışan otomobilin sürücüsünün Kızılay'ın eski başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık olduğu öğrenildi. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Kınık, polis merkezindeki işlemlerin ardından ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenli kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosiklettekilerin yere düştüğü görülüyor. Sürücüsüz motosiklet, kaldırımdaki yayaların arasına dalıyor.
Kazayı anlatan Gülseren Çakmak, "Motorda iki genç delikanlı kaskları yoktu. Köşeden çıkan araç ile çarpışınca motorun hakimiyetini kaybediyor, arkadaşı yere düşüyor. Motor da kaldırımdaki yayalara çarpıyor. 3’ünün durumu iyiydi ama arkadaki iyi değildi. Keşke kaskları takılı olsaydı" diye konuştu.
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Kazayı gören Nail Akgün ise "Araba aradan caddeye çıktı. Motor da ucundan arabaya çarptı. Motor fırladı, arkadaki yolcu düşüp kafasını taşa vurmuş. Motor da kahvecinin önündeki iki yayaya çarpıyor. Sürücü de yan tarafa fırlıyor. Arkadaki yolcunun hayatını kaybettiği söyleniyor. 3-4 ambulans, polis ekipleri geldi. Motordakilerin maalesef kaskı yoktu" dedi.
İşte o anlar:
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