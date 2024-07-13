Kızılay'ın Eski Başkanı Kerem Kınık'ın Kızı Kaza Yaptı! 16 yaşındaki Çocuk Öldü, Fatma Kınık, Serbest Kaldı

İstanbul Beykoz’da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada, motosiklet yolcusu 16 yaşındaki Batın Barlas Çeki yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsünün Kızılay'ın eski başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık olduğu öğrenilirken, skandal bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan Fatma Zehra Kınık, serbest bırakıldı.