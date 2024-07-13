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Fatma Zehra Kınık Kimdir? Eski Kızılay Başkanı'nın Kızı Fatma Zehra Kınık Hakkında Bilgiler

Fatma Zehra Kınık Kimdir? Eski Kızılay Başkanı'nın Kızı Fatma Zehra Kınık Hakkında Bilgiler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
13.07.2024 - 08:43

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra'nın hayatı merak konusu oldu. Fatma Zehra Kınık'ın kullandığı otomobille kazaya karıştığı ortaya çıktı. Peki Fatma Zehra Kınık kimdir, nereli, kaç yaşında?

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Fatma Zehra Kınık Kimdir?

Fatma Zehra Kınık Kimdir?

Fatma Zehra Kınık, eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızıdır. Kerem Kınık, 2016 yılından beri yürüttüğü Türk Kızılay Genel Başkanlığı görevinden 2023 yılında istifa etmişti. 

Fatma Zehra Kınık'ın da Kızılay'da uzman yardımcısı olarak çalıştığı ortaya çıkmıştır.

Fatma Zehra Kınık Kaç Yaşında?

Fatma Zehra Kınık Kaç Yaşında?

Kızılay'da uzman yardımcısı olarak görev alan Kınık, 2020 yılında Şehir Üniversitesi'nin psikoloji bölümünden mezun olmuştur. Fatma Zehra Kınık'ın 26 yaşında olduğu tahmin edilmektedir.

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