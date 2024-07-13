Serbest Bırakılmıştı: Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın Kızının Kazasına Ait Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

İstanbul Beykoz’da meydana gelen faciada eski Kızılay başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık’ın otomobil ile 16 yaşındaki Batın Barlas Çeki’nin olduğunu motosiklete çarpmıştı ve genç hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra Fatma Zehra Kınık gözaltına alınmış ve serbest bırakılmıştı. Şimdiyse kazaya ilişkin yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı.
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Fatma Zehra Kınık’ın ara sokaktan caddeye çıktığı esnada sürücü ve yolcunun olduğu motosiklete çarpmasıyla yaşanan kazada sürücü ve yolcunun yere savrulduğu görüldü.
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Hastaneye sevk edilen Batın Barlas Çeki tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Kazaya ilişkin görüntülere bir yenisi daha eklendi.
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