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Serbest Bırakılmıştı: Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın Kızının Kazasına Ait Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Serbest Bırakılmıştı: Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın Kızının Kazasına Ait Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Kızılay Kerem Kınık
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
13.07.2024 - 13:25

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İstanbul Beykoz’da meydana gelen faciada eski Kızılay başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık’ın otomobil ile 16 yaşındaki Batın Barlas Çeki’nin olduğunu motosiklete çarpmıştı ve genç hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra Fatma Zehra Kınık gözaltına alınmış ve serbest bırakılmıştı. Şimdiyse kazaya ilişkin yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı.

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Fatma Zehra Kınık’ın ara sokaktan caddeye çıktığı esnada sürücü ve yolcunun olduğu motosiklete çarpmasıyla yaşanan kazada sürücü ve yolcunun yere savrulduğu görüldü.

Fatma Zehra Kınık’ın ara sokaktan caddeye çıktığı esnada sürücü ve yolcunun olduğu motosiklete çarpmasıyla yaşanan kazada sürücü ve yolcunun yere savrulduğu görüldü.

Hastaneye sevk edilen Batın Barlas Çeki tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Kazaya ilişkin görüntülere bir yenisi daha eklendi.

Hastaneye sevk edilen Batın Barlas Çeki tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Kazaya ilişkin görüntülere bir yenisi daha eklendi.

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