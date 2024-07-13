Ortalık Savaş Alanına Döndü! Tur Midibüsü Dehşet Saçtı: 1 Ölü, 32 Yaralı
Ortalık Savaş Alanına Döndü! Tur Midibüsü Dehşet Saçtı: 1 Ölü, 32 Yaralı
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Muğla'nın Ula İlçesi Akyaka Mahallesi girişinde yerli turistleri taşıyan Mehmet D.'nin kullandığı 20 AIV 199 plakalı tur midibüsü park halindeki 3 araca çarptıktan sonra bir evin bahçe duvarına vurarak durdu.
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112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Araçta sıkışan yaralılardan 4'ü Muğla Büyükşehir Belediyesi Akyaka İtfaiye İstasyonu ekiplerince yapılan çalışmayla kurtarıldı.
Toplam 32 yaralı sağlık ekiplerince bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Midibüsün altında kalan ve kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişinin ise yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi.
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Kazanın ardından bölgede jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.
İşte o anlar:
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Bu görüntüleri neden yayınlıyorsunuz. O insanlaeı bu halde gösteremezsiniz. Kaldı ki çocuklarda görebilir
Görmelerinde yarar var. Hırsızın, katilin, sahtekarın yüzünü gizliyorlar da ne oluyor? Hepsi katlanarak artıyor. İnsanlar liyakatsız, belgesiz turlara katılm... Devamını Gör
Kan gölüne dönmüş ortalık 😞 ölü sayısı artmaz umarım
Türkiye güvenli değil nokta.