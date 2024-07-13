Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Ortalık Savaş Alanına Döndü! Tur Midibüsü Dehşet Saçtı: 1 Ölü, 32 Yaralı

Ortalık Savaş Alanına Döndü! Tur Midibüsü Dehşet Saçtı: 1 Ölü, 32 Yaralı

Muğla Kaza
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.07.2024 - 12:12

Muğla'da korkunç bir kaza yaandı. Freni patladığı belirtilen tur midibüsü, park halindeki 3 araca çarptıktan sonra bir evin bahçe duvarına vurarak durdu. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Muğla'nın Ula İlçesi Akyaka Mahallesi girişinde yerli turistleri taşıyan Mehmet D.'nin kullandığı 20 AIV 199 plakalı tur midibüsü park halindeki 3 araca çarptıktan sonra bir evin bahçe duvarına vurarak durdu.

Muğla'nın Ula İlçesi Akyaka Mahallesi girişinde yerli turistleri taşıyan Mehmet D.'nin kullandığı 20 AIV 199 plakalı tur midibüsü park halindeki 3 araca çarptıktan sonra bir evin bahçe duvarına vurarak durdu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılardan 4'ü Muğla Büyükşehir Belediyesi Akyaka İtfaiye İstasyonu ekiplerince yapılan çalışmayla kurtarıldı.

Araçta sıkışan yaralılardan 4'ü Muğla Büyükşehir Belediyesi Akyaka İtfaiye İstasyonu ekiplerince yapılan çalışmayla kurtarıldı.

Toplam 32 yaralı sağlık ekiplerince bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Toplam 32 yaralı sağlık ekiplerince bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Midibüsün altında kalan ve kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişinin ise yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Midibüsün altında kalan ve kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişinin ise yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kazanın ardından bölgede jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

Kazanın ardından bölgede jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

İşte o anlar:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
3
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Frodo Baggins

Bu görüntüleri neden yayınlıyorsunuz. O insanlaeı bu halde gösteremezsiniz. Kaldı ki çocuklarda görebilir

ekrem yerke

Görmelerinde yarar var. Hırsızın, katilin, sahtekarın yüzünü gizliyorlar da ne oluyor? Hepsi katlanarak artıyor. İnsanlar liyakatsız, belgesiz turlara katılm... Devamını Gör

Aykız

Kan gölüne dönmüş ortalık 😞 ölü sayısı artmaz umarım

uzaklardan

Türkiye güvenli değil nokta.