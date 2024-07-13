Güzellik Merkezleri Sahibi Neslim Güngen ve Eşi Tutuklandı

‘Kara para aklama’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Neslim ve İnanç Güngen’in de aralarında bulunduğu 17 kişi tutuklandı. Böylelikle bir sosyal medya fenomeni daha tutuklanmış oldu.