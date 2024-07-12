Valilik Harekete Geçti: Rapçi ‘Emirhan Çakal'a Soruşturma
Valilik Harekete Geçti: Rapçi ‘Emirhan Çakal'a Soruşturma
Bursa’da Çakal mahlaslı tanınan rapçi Emirhan Çakal, bir ilkokulda düzenlenen eğlencede şarkı söylemesi sonrsı soruşturma başlatıldığı açıklandı.
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Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ile basın yayın organlarında "İlkokulda rezalet, küçük çocukları ahlaksızlıklarla zehirliyorlar" başlığı altında haberler yayınlandığı belirtildi.
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Açıklamada, "İlimizdeki bir okulda okulumuz personeli olmayan Emirhan Çakal isimli bir şahsın okul bahçesinde şarkı söylediği, bu şarkı sözlerinin ahlaki değerlere uygun olmadığı, çocukların psikolojik ve sosyal gelişimini olumsuz etkileyeceği göz önünde bulundurularak sorumluluğu bulunanlar hakkında valiliğimizce gerekli inceleme ve soruşturmayı yapmak üzere eğitim müfettişleri görevlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.
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