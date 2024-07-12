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Sessiziliğini Bozan Süleyman Soylu: 'Silahı Belime Taktım, Onu Orada Öldürecektik'

Sessiziliğini Bozan Süleyman Soylu: 'Silahı Belime Taktım, Onu Orada Öldürecektik'

15 Temmuz Süleyman Soylu
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.07.2024 - 17:28

Uzun bir süredir sessizliğini koruyan eski İçişleri Bakanı ve İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını ilk kez anlattı.

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İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Soner Yalçın'ın 'Oradaydım' belgeseline konuk oldu.

İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Soner Yalçın'ın 'Oradaydım' belgeseline konuk oldu.

15 Temmuz 2016 yılında FETÖ'cüler tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminde yaşananları anlatan Soylu, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

15 Temmuz 2016 yılında FETÖ'cüler tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminde yaşananları anlatan Soylu, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Belgeselin yayınlanan tanıtımında Soylu, " Çankaya Köşkü'nden çıkarken silahımı belime taktım ve 'Burası sizin namusunuzdur, bizim dışımızda kim olursa vurun' dedim. 15 Temmuz'da darbeyi yapan ya da 1 numarası olarak değerlendirilen paşa, Çankaya Köşkü'ne gelseydi onu orada öldürecektik" dedi.

Belgeselin yayınlanan tanıtımında Soylu, " Çankaya Köşkü'nden çıkarken silahımı belime taktım ve 'Burası sizin namusunuzdur, bizim dışımızda kim olursa vurun' dedim. 15 Temmuz'da darbeyi yapan ya da 1 numarası olarak değerlendirilen paşa, Çankaya Köşkü'ne gelseydi onu orada öldürecektik" dedi.
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Arwen

Ahahha külhanbeyi. Çakıyla aslan da öldürdün mü? :))

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