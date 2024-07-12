Sessiziliğini Bozan Süleyman Soylu: 'Silahı Belime Taktım, Onu Orada Öldürecektik'
Sessiziliğini Bozan Süleyman Soylu: 'Silahı Belime Taktım, Onu Orada Öldürecektik'
Uzun bir süredir sessizliğini koruyan eski İçişleri Bakanı ve İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını ilk kez anlattı.
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İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Soner Yalçın'ın 'Oradaydım' belgeseline konuk oldu.
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15 Temmuz 2016 yılında FETÖ'cüler tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminde yaşananları anlatan Soylu, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Belgeselin yayınlanan tanıtımında Soylu, " Çankaya Köşkü'nden çıkarken silahımı belime taktım ve 'Burası sizin namusunuzdur, bizim dışımızda kim olursa vurun' dedim. 15 Temmuz'da darbeyi yapan ya da 1 numarası olarak değerlendirilen paşa, Çankaya Köşkü'ne gelseydi onu orada öldürecektik" dedi.
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Ahahha külhanbeyi. Çakıyla aslan da öldürdün mü? :))
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