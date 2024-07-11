Skandal Görüntüler: Brezilya'da Polis Futbolcuyu Bacağından Vurdu
Skandal Görüntüler: Brezilya'da Polis Futbolcuyu Bacağından Vurdu
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Brezilya'daki bir amatör küme müsabakasında iki takım futbolcuları birbirine girdi. Olaya müdahale eden Polis ekipleri ise skandal görüntüye imza attı.
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Olayları ayırmaya çalışan bir polisin pompalı tüfekli futbolcunun bacağına ateş ettiği görüntüler amatör kameraya yansıdı.
İşte o anlar:
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