Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Skandal Görüntüler: Brezilya'da Polis Futbolcuyu Bacağından Vurdu

Skandal Görüntüler: Brezilya'da Polis Futbolcuyu Bacağından Vurdu

Brezilya Polis futbol
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
11.07.2024 - 13:58

Brezilya'da yaşanan olay görenleri şoke etti. Herkesin konuştuğu olayda, bir polis futbolcuyu bacağından vurdu. O anlar kameralara yansıdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Brezilya'daki bir amatör küme müsabakasında iki takım futbolcuları birbirine girdi. Olaya müdahale eden Polis ekipleri ise skandal görüntüye imza attı.

Brezilya'daki bir amatör küme müsabakasında iki takım futbolcuları birbirine girdi. Olaya müdahale eden Polis ekipleri ise skandal görüntüye imza attı.

Olayları ayırmaya çalışan bir polisin pompalı tüfekli futbolcunun bacağına ateş ettiği görüntüler amatör kameraya yansıdı.

Olayları ayırmaya çalışan bir polisin pompalı tüfekli futbolcunun bacağına ateş ettiği görüntüler amatör kameraya yansıdı.

İşte o anlar:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
19
17
8
4
3
3
1
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın