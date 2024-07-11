MSB Açıkladı: Bedelli Askerlik Ücreti Belli Oldu
MSB Açıkladı: Bedelli Askerlik Ücreti Belli Oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2024 yılının ikinci yarısı için bedelli askerlik tutarının 217 bin 871 TL olduğunu açıkladı.
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Milli Savunma Bakanlığı'nda, basın bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda bedelli askerlik zammına da değinildi.
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik ücretinin 2024 yılının ikinci altı ayı için 217 bin 871 lira olduğunu bildirdi. Bedelli askerlik ücretiyle ilgili ise şu açıklama yapıldı:
"Hazine ve Maliye Bakanlığınca 'Mali ve Sosyal Haklar” genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 2024 yılının ikinci altı ayı için 217.871,04 (iki yüz on yedi bin sekiz yüz yetmiş bir lira dört kuruş) olmuştur. 08 Temmuz 2024 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır. Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; ülkemizin savunma ve güvenliği için kendisine tevdi edilen tüm görevleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir azim ve karalılıkla yerine getirmeye devam edecektir."
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