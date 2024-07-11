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Çok Sayıda Suç Kaydı Bulunan Sosyal Medya Fenomeni Gaga Bulut Gözaltında Alındı

Çok Sayıda Suç Kaydı Bulunan Sosyal Medya Fenomeni Gaga Bulut Gözaltında Alındı

Sosyal Medya Fenomeni
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
11.07.2024 - 10:47

'Gaga Bulut' olarak bilinen sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ, 'yasa dışı bahis ve benzeri oyunları oynamaya teşvik etmek' suçundan gözaltına alındı.

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Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynatan internet sitelerinin teşvik edici reklamlarını paylaşarak bu sitelere oyuncu kazandırdığı belirlenen "Gaga Bulut" olarak bilinen 27 yaşındaki sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ, hakkında gözaltı kararı verdi.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynatan internet sitelerinin teşvik edici reklamlarını paylaşarak bu sitelere oyuncu kazandırdığı belirlenen "Gaga Bulut" olarak bilinen 27 yaşındaki sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ, hakkında gözaltı kararı verdi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelinin Karşıyaka'daki evine baskın düzenledi. Operasyonda Altuğ, gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelinin Karşıyaka'daki evine baskın düzenledi. Operasyonda Altuğ, gözaltına alındı.

Şüpheli hakkında geçmişte cumhurbaşkanına hakaret, devlet kurumlarını aşağılama, şantaj, müstehcenlik, çocuğun cinsel istismarı, özel hayatın gizliliğini ihlal gibi suçlardan soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Şüpheli hakkında geçmişte cumhurbaşkanına hakaret, devlet kurumlarını aşağılama, şantaj, müstehcenlik, çocuğun cinsel istismarı, özel hayatın gizliliğini ihlal gibi suçlardan soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

"Yasa dışı bahis ve benzeri oyunları oynamaya teşvik etmek" suçundan gözaltına alınan şüphelinin suçtan elde ettiği gelirlere el konulması için çalışmalara başlanıldığı bildirildi.

"Yasa dışı bahis ve benzeri oyunları oynamaya teşvik etmek" suçundan gözaltına alınan şüphelinin suçtan elde ettiği gelirlere el konulması için çalışmalara başlanıldığı bildirildi.
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