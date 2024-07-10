AK Parti Harekete Geçti: 3 Çocuğa 17 Bin TL Teşvik Önerisi

AK Parti harekete geçti. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında nüfus artışındaki yavaşlamaya karşı bir dizi tedbir konuşuldu. Bunlar arasında doğum parasının güncellenmesi, 3 çocuklu ailelere 17 bin lira bakım desteği verilmesi de yer aldı.