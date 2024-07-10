Depreme Canlı Yayında Yakalandı: "Of, Aman Yarabbi, Yine Deprem"
Depreme Canlı Yayında Yakalandı: "Of, Aman Yarabbi, Yine Deprem"
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.3 büyüklüğündeki deprem korku dolu anlara neden oldu. Kentte son 12 saatte 4’ün üzerinde 2 deprem meydana gelirken son depreme canlı yayın sırasında yakalanan yerel TV sunucusunun panik anları dikkat çekti.
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Malatya Yeşilyurt merkezli 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Saat 12.54’te yerin 14 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Malatya ile birlikte çevre il ve ilçelerden de hissedildi.
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Öğle saatlerinde meydana gelen 4.3 şiddetindeki depreme yerel ERTV sunucusu canlı yayında yakalandı. Yayın esnasında haberleri sunan kadın sunucu, deprem sarsıntısıyla birlikte panik yaşadı. Sunucunun, "Of, aman yarabbi, çok şiddetliydi. Çok şiddetliydi. Hala sallıyor. Yine deprem" sözleri ise dikkat çekti.
İşte o anlar:
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