Ortalık Karıştı: Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya'ya Tepki

TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya'nın enflasyon hesaplamasına Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan tepki geldi. Prof. Dr. Demirtaş, Çetinkaya'nın toplantı sırasında yaptığı bir değerlendirmeyi alıntılayarak, “Aklımı oynatacak derecede sinirlendirici bir açıklama” dedi.