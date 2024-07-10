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Ortalık Karıştı: Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya'ya Tepki

Ortalık Karıştı: Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya'ya Tepki

TÜİK Enflasyon özgür demirtaş
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
10.07.2024 - 11:25

TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya'nın enflasyon hesaplamasına Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan tepki geldi. Prof. Dr. Demirtaş, Çetinkaya'nın toplantı sırasında yaptığı bir değerlendirmeyi alıntılayarak, “Aklımı oynatacak derecede sinirlendirici bir açıklama” dedi.

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Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Erhan Çetinkaya’nın enflasyon hesaplamasına ilişkin açıklamalarını sert bir dille eleştirdi.

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Erhan Çetinkaya’nın enflasyon hesaplamasına ilişkin açıklamalarını sert bir dille eleştirdi.

İktisatçı akademisyen Prof. Dr. Demirtaş, X (Twitter) hesabından Çetinkaya’nın “Fiyatlar artıyor. 100 TL olan bir ürünün bir yıl sonra 175 TL ya da 145 Tl olması arasından can yakıcılığı açısından bir fark yok. Psikolojik olabilir” değerlendirmesini alıntıladı.

İktisatçı akademisyen Prof. Dr. Demirtaş, X (Twitter) hesabından Çetinkaya’nın “Fiyatlar artıyor. 100 TL olan bir ürünün bir yıl sonra 175 TL ya da 145 Tl olması arasından can yakıcılığı açısından bir fark yok. Psikolojik olabilir” değerlendirmesini alıntıladı.

Çetinkaya’nın sözlerine ilişkin “İçler acısı bir açıklama.Korkunç bir açıklama. Olacak iş değil. Aklımı oynatacak derecede sinirlendirici bir açıklama” diyen Demirtaş, şöyle devam etti: “Bir başkan bu sözleri nasıl söyler? Aman Allahım, aman Allahım.”

Çetinkaya’nın sözlerine ilişkin “İçler acısı bir açıklama.Korkunç bir açıklama. Olacak iş değil. Aklımı oynatacak derecede sinirlendirici bir açıklama” diyen Demirtaş, şöyle devam etti: “Bir başkan bu sözleri nasıl söyler? Aman Allahım, aman Allahım.”

İşte o paylaşım:

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kenan öz

Tüik başkanı dediğin hükümetin köpekliğini yapan yavşağın teki, çok ciddiye almamak lazım.

Çoban yıldızı

Yapamayacak olsa o koltuğa oturamazdi zaten hocam biz şaşırmayı birakali çok oldu ..

emre54

O sadece koltukta oturan vasıfsızın biri, her hangi bir kasaplar odasına kayıtlı bir üye de o koltuğa otursa aynı açıklamayı yapmak zorunda