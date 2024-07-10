Murat Kurum Göreve Geri Döndü, İlk İşi O İsmi Görevden Almak Oldu
Murat Kurum Göreve Geri Döndü, İlk İşi O İsmi Görevden Almak Oldu
Geçtiğimiz hafta göreve getirilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un ilk işi dikkat çekti. Kurum, Bakanlığına bağlı bir genel müdürü görevden aldı.
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Geçtiğimiz hafta kabinede önemli bakanlar istifa etmiş yerlerine yeni atamalar yapılmıştı.
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O bakanlıklardan biri Çevre ve Şehircilik Bakanlığıydı. Mehmet Özhaseki'den boşalan koltuğa 31 Mart seçimlerinde AKP'den İstanbul Belediye Başkanı adayı olarak yarışan Murat Kurum geçti. Kurum, göreve gelir gelmez genel müdürü görevden aldı.
Murat Kurum, yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koltuğuna oturur oturmaz, Emlak Konut GYO Genel Müdürü Cengiz Erdem’i görevden aldı. Erdem, geçtiğimiz yıl bu aylarda Hakan Gedikli’den görevi devralmıştı.
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