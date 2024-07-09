THY'den Özel Yolcu Salonlarına Yeni Zam: 6 Ay Sonra Yeniden Zam Yapılacak

Ekonomim'de yer alan habere göre, THY son bir yılda özel yolcu salonlarına yaklaşık yüzde yüz zam yaptı. Böylece CIP lounge kullanım ücreti İstanbul'da 900 TL’den bin 350 TL, Antalya ve İzmir’de bin 250 TL, Bodrum’da bin 450 TL, Ankara’da 900 TL olurken, Adana, Kayseri, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Trabzon, Diyarbakır, Rize havalimanlarındaki fiyatları ise 750 TL oldu.