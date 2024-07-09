THY'den Özel Yolcu Salonlarına Yeni Zam: 6 Ay Sonra Yeniden Zam Yapılacak
THY'den Özel Yolcu Salonlarına Yeni Zam: 6 Ay Sonra Yeniden Zam Yapılacak
Ekonomim'de yer alan habere göre, THY son bir yılda özel yolcu salonlarına yaklaşık yüzde yüz zam yaptı. Böylece CIP lounge kullanım ücreti İstanbul'da 900 TL’den bin 350 TL, Antalya ve İzmir’de bin 250 TL, Bodrum’da bin 450 TL, Ankara’da 900 TL olurken, Adana, Kayseri, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Trabzon, Diyarbakır, Rize havalimanlarındaki fiyatları ise 750 TL oldu.
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Türk Hava Yolları (THY), özel yolcu salonlarının (CIP lounge) kullanım ücretine yüzde 50 zam yaptı.
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1 Temmuz’da yapılan yüzde 50 zam ile İstanbul'da CIP lounge kullanım ücreti 900 TL’den bin 350 TL, Antalya ve İzmir’de bin 250 TL, Bodrum’da bin 450 TL, Ankara’da 900 TL olurken, Adana, Kayseri, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Trabzon, Diyarbakır, Rize havalimanlarındaki fiyatları ise 750 TL oldu.
Ayrıca, dış hat özel yolcu salonları Vnukovo (Rusya) 50 dolar olarak belirlendi. Türk Hava Yolları yaklaşık altı ayda bir özel yolcu salonlarına zam yapıyor. THY’nin, özel yolcu salonlarını kullanma ücretlerine yaptığı zamlar 1 Temmuz - 31 Aralık 2024 arasında geçerli olacak ve yeni yılda tekrar zamlanacak.
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