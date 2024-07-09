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Cezaevinde Olan Eylem Tok Ve Oğlu Timur Cihantimur Hakkında Yeni Gelişme: Cezaevi Değişiyor

Cezaevinde Olan Eylem Tok Ve Oğlu Timur Cihantimur Hakkında Yeni Gelişme: Cezaevi Değişiyor

Amerika Birleşik Devletleri Eylem Tok
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.07.2024 - 13:43

VOA'dan Can Kamiloğlu'nun haberine göre; Oğuz Murat Aci'nın ölümüne neden olan ve annesi Eylem Tok ile birlikte ABD'ye kaçan Timur Cihantimur hakkında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Cihantimur'un kaldığı cezaevinin değiştirileceği öğrenildi.

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İstanbul Kemerburgaz'da 1 Mart akşamı, 16 yaşındaki ehliyetsiz Timur Cihantimur yol kenarında bozulan ATV aracını tamir etmeye çalışan Oğuz Murat Aci ve arkadaşlarının bulunduğu gruba çarpmıştı.

İstanbul Kemerburgaz'da 1 Mart akşamı, 16 yaşındaki ehliyetsiz Timur Cihantimur yol kenarında bozulan ATV aracını tamir etmeye çalışan Oğuz Murat Aci ve arkadaşlarının bulunduğu gruba çarpmıştı.

Aci'nin ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçan Timur Cihantimur Boston'da yakalandı. ABD'de yargılama süreci devam eden Timur Cihantimur'un başka bir ceza yerleşkesine aktarılacağı öğrenildi.

Aci'nin ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçan Timur Cihantimur Boston'da yakalandı. ABD'de yargılama süreci devam eden Timur Cihantimur'un başka bir ceza yerleşkesine aktarılacağı öğrenildi.

VOA'dan Can Kamiloğlu'nun haberine göre Timur Cihantimur'un halen gözetim altında tutulduğu Connecticut eyaletindeki Manson Gençlik Enstitüsü’nden çocukların ve gençlerin kaldığı başka bir ceza yerleşkesine nakledilecek.

VOA'dan Can Kamiloğlu'nun haberine göre Timur Cihantimur'un halen gözetim altında tutulduğu Connecticut eyaletindeki Manson Gençlik Enstitüsü’nden çocukların ve gençlerin kaldığı başka bir ceza yerleşkesine nakledilecek.

Hakim, Cihantimur’un kefalet karşılığında tutuksuz yargılanmasının talebi konusunda kararını ise henüz açıklamadı.

Hakim, Cihantimur’un kefalet karşılığında tutuksuz yargılanmasının talebi konusunda kararını ise henüz açıklamadı.
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