Cezaevinde Olan Eylem Tok Ve Oğlu Timur Cihantimur Hakkında Yeni Gelişme: Cezaevi Değişiyor

VOA'dan Can Kamiloğlu'nun haberine göre; Oğuz Murat Aci'nın ölümüne neden olan ve annesi Eylem Tok ile birlikte ABD'ye kaçan Timur Cihantimur hakkında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Cihantimur'un kaldığı cezaevinin değiştirileceği öğrenildi.