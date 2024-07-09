Güzellik Merkezi Sahibi Neslim Güngen ile Eşi Kıvanç Güngen Gözaltına Alındı
Güzellik Merkezi Sahibi Neslim Güngen ile Eşi Kıvanç Güngen Gözaltına Alındı
Bir sosyal medya fenomenine daha soruşturma başlatıldı. Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın tutuklanması sonrası diğer fenomenlere gözler çevrilmişti. Güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen ile eşi Kıvanç Güngen, fenomenlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Neslim Güngen, “Dilan Polat’ı sektöre ben soktum” sözleriyle gündeme gelmişti.
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Gözaltına alınan Güngen çifti emniyete getirildi.
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Neslim Güngen, 1986 yılında doğdu. Babası Gümüşhaneli, annesi Çankırılı olan Neslim Güngen, 13 yaşında ilk defa kuaför ve güzellik sektörüne atıldı.
19 yaşında iken ilk anneliğini yaşayan Güngen, 22 yaşında 5 yıllık yurt dışı eğitimlerine katıldı. Güngen, 2007 yılından itibaren sosyal medya platformlarındaki makyaj ve güzellik videoları ile tanınıyor.
İşte o anlar:
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