Güzellik Merkezi Sahibi Neslim Güngen ile Eşi Kıvanç Güngen Gözaltına Alındı

Bir sosyal medya fenomenine daha soruşturma başlatıldı. Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın tutuklanması sonrası diğer fenomenlere gözler çevrilmişti. Güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen ile eşi Kıvanç Güngen, fenomenlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Neslim Güngen, “Dilan Polat’ı sektöre ben soktum” sözleriyle gündeme gelmişti.