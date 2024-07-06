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Tüp Bebek Uzmanı Mustafa Acet, Yurt Dışına Kaçtı: Bir Kadının Anne Olmaya Hayalini Kâbusa Çevirdi

Tüp Bebek Uzmanı Mustafa Acet, Yurt Dışına Kaçtı: Bir Kadının Anne Olmaya Hayalini Kâbusa Çevirdi

anne Sağlık Bakanlığı
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.07.2024 - 09:45

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; tüp bebek uzmanı Mustafa Acet, yanlış ameliyatla bir kadının anne olma hayalini kâbusa çevirdi. Sağlık Bakanlığı'nın Mustafa Acet hakkında soruşturma izni vermediği iddia edildi.

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Edinilen bilgiye göre, M.K. isimli kadın çocuk sahibi olmak için tüp bebek tedavisine karar verdi.

Edinilen bilgiye göre, M.K. isimli kadın çocuk sahibi olmak için tüp bebek tedavisine karar verdi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; 8 Mart 2018'de yapılan ameliyat sonrası M.K.'nın üç ay sonra tekrar ameliyat olması gerektiği bildirildi.

Başka bir doktorun muayenesinde, ameliyatın gerekli olmadığı ve rahminin zarar gördüğü ortaya çıktı. Bu durum üzerine M.K., Dr. Acet hakkında suç duyurusunda bulundu. Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı raporlar, Dr. Acet'in kusurlu olduğunu ortaya koydu ve hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Başka bir doktorun muayenesinde, ameliyatın gerekli olmadığı ve rahminin zarar gördüğü ortaya çıktı. Bu durum üzerine M.K., Dr. Acet hakkında suç duyurusunda bulundu. Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı raporlar, Dr. Acet'in kusurlu olduğunu ortaya koydu ve hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ancak, Sağlık Bakanlığı, Acet hakkında yıllar sonra, 5 Şubat 2024'te soruşturma izni verdi. Bu sürede Acet'in yurt dışına kaçtığı iddia edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 10 Haziran 2024 tarihli iddianamesinde Acet'in "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan yargılanması istendi.

Ancak, Sağlık Bakanlığı, Acet hakkında yıllar sonra, 5 Şubat 2024'te soruşturma izni verdi. Bu sürede Acet'in yurt dışına kaçtığı iddia edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 10 Haziran 2024 tarihli iddianamesinde Acet'in "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan yargılanması istendi.

Önceki raporlarda Acet hakkında 73 ayrı soruşturma açıldığı belirtildi. M.K.'nin avukatı Benay Çam, Acet'in ABD'den iadesi için gerekli hukuki işlemlerin başlatıldığını bildirdi.

Önceki raporlarda Acet hakkında 73 ayrı soruşturma açıldığı belirtildi. M.K.'nin avukatı Benay Çam, Acet'in ABD'den iadesi için gerekli hukuki işlemlerin başlatıldığını bildirdi.
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Cesrin

Sırf para için gereksiz bir ameliyat yapmış vicdansız pislik. Maalesef böyle doktorlar var. Kadın için çok çok üzgünüm.