8 Yaşındaki Çocuk Dişçiye Gitti, Hastanelik Oldu: Hayatı Kâbusa Döndü
8 Yaşındaki Çocuk Dişçiye Gitti, Hastanelik Oldu: Hayatı Kâbusa Döndü
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde yaşanan olayda, 8 yaşındaki bir çocuk dişini çektirmesi sonucu hastanelik oldu. 11 gündür hastanede tedavi gören küçük çocuğun geç kalınması halinde gözünü kaybedebileceği açıklandı.
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Küçükçekmece'de bulunan özel bir diş polikliniğinde Seda Çavdar, 8 yaşındaki oğlu Rüzgar Taha Çavdar'ı dişinin ağrısı üzerine özel bir polikliniğe götürdü.
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8 yaşındaki çocuğun önce filmi çekildi. Ardından anne Sevda Çavdar'a oğlunun dişinin kurtarılamayacağı, çekilmesi gerektiği söylendi. Doktor çekim işlemine başladı. Çekim işlemi bir türlü gerçekleşmezken iddiaya göre, ilk doktorun 45 dakika süren işleminin ardından anneden odadan çıkması istendi. Anne bu talebi geri çevirirken odaya başka doktor çağrıldı.Çekim işlemi ikinci doktor tarafından gerçekleştirildi.
Özel poliklinikte gerçekleştirilen diş çekiminin ardından Rüzgar Taha Çavdar ve anne Seda Çavdar, merkezden ayrılarak eve döndü. Dişi çekilen çocuğun yüzünde bir süre sonra şişlik meydana geldi. Bunun üzerine Seda Çavdar, polikliniği aradı. Poliklinikte bulunan yetkili antibiyotik verilmediğini öğrenince aileye antibiyotik reçetesi yazarak kullanmasını söyledi. 8 yaşındaki çocuk antibiyotiği kullanmasına rağmen yüzündeki şişlikler arttı. Ateşi çıkan çocuk kusmaya başladı. Devamında polikliniğe giden aileye yetkililer bunun komplikasyon olduğunu ve yaşanabildiğini söyledi.
Eve geri dönen aile sorunların devam etmesiyle birlikte bu sefer başka bir hastaneye kontrole gitti. Orada çocuğun son durumunu gören yetkililer ise anne Seda Çavdar'a çocuğu hemen devlet hastanesine götürmesi gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne giden aile burada çocuğunu muayene ettirerek çocuklarının göz selüliti olduğunu öğrendi. Yanlış tedavi sonucu kabus dolu günler yaşayan Rüzgar Taha Çavdar'ın ise 11 gündür hastanedeki tedavisi sürüyor. Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde 11 gündür tedavi gördüklerini söyleyen Çavdar, dişin çekildiği günün ertesi günü antibiyotik verildiğini ve dişin daha da şişmeye başladığını dile getirdi.
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