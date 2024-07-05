8 Yaşındaki Çocuk Dişçiye Gitti, Hastanelik Oldu: Hayatı Kâbusa Döndü

'Gözü kapanmaya başladı. Çarşamba sabahı oğlum beni uyandırdı ve 'gözüm kapandı' dedi. Hemen alıp diş hastanesine götürdüm.' diye konuşan Çavdar, 'Doktorlar direkt çocuğun dişi iltihaplıymış, enfeksiyon yayılmış hiç vakit kaybetmeden hastaneye gidin çocuğunuzun yatışı yapılsın dedi. Buraya gelir gelmez doktorlar hemen göz bölümüne sevk ettiler ve yatışımız yapıldı. 11 gündür çocuk enfeksiyon servisinde tedavi görüyoruz. Bunun sebebi ise enfeksiyonlu dişin çekilmesi.” dedi. Aile, savcılığa suç duyurunda bulunacağını dile getirdi.