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Fatih Altaylı, Türkiye Futbol Federasyonu'nu Hedef Aldı: ''Dandik Federasyon...''

Fatih Altaylı, Türkiye Futbol Federasyonu'nu Hedef Aldı: ''Dandik Federasyon...''

UEFA Fatih Altaylı Avusturya
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.07.2024 - 11:43

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan gazeteci Fatih Altaylı, UEFA'nın resmi sitesinde Euro 2024 çeyrek finalistinin Türkiye yerine mağlup ettiği Avusturya'nın göründüğünü açıkladı.

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Sosyal medya hesabından UEFA sayfasının ekran görüntüsünü paylaşan Altaylı, Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) hedef aldı.

Sosyal medya hesabından UEFA sayfasının ekran görüntüsünü paylaşan Altaylı, Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) hedef aldı.

Gazeteci Fatih Altaylı paylaşımında, "UEFA’nın resmî sitesinde çeyrek finalist olarak Avusturya görünüyor ve bizim dandik federasyon durumun farkında olmadığı için düzeltin diye uyarmıyor" diye yazdı.

Gazeteci Fatih Altaylı paylaşımında, "UEFA’nın resmî sitesinde çeyrek finalist olarak Avusturya görünüyor ve bizim dandik federasyon durumun farkında olmadığı için düzeltin diye uyarmıyor" diye yazdı.

İşte opaylaşım:

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