Fatih Altaylı, Türkiye Futbol Federasyonu'nu Hedef Aldı: ''Dandik Federasyon...''
Fatih Altaylı, Türkiye Futbol Federasyonu'nu Hedef Aldı: ''Dandik Federasyon...''
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan gazeteci Fatih Altaylı, UEFA'nın resmi sitesinde Euro 2024 çeyrek finalistinin Türkiye yerine mağlup ettiği Avusturya'nın göründüğünü açıkladı.
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Sosyal medya hesabından UEFA sayfasının ekran görüntüsünü paylaşan Altaylı, Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) hedef aldı.
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Gazeteci Fatih Altaylı paylaşımında, "UEFA’nın resmî sitesinde çeyrek finalist olarak Avusturya görünüyor ve bizim dandik federasyon durumun farkında olmadığı için düzeltin diye uyarmıyor" diye yazdı.
İşte opaylaşım:
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