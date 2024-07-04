İstanbul'da 6 Katlı Bina Tahliye Edildi: Zabıta Ekipleri, Binada Oturanları Otele Yerleştirdi

İstanbul Esenler'de inşaat nedeniyle çatlakları artan 6 katlı bina tahliye edildi. Polis ve zabıta ekipleri, bina sakinlerini otele yerleştirerek güvenlik önlemleri aldı. Tahliye edilen binada oturan Velit Acar, 'Evet binayı tahliye ediyorlar. Yan tarafta bir inşaat çalışması oldu. Kazı yapılınca bizim balkonda çatlaklar oluştu, biz de belediyeye haber verdik. Bizi otele yerleştiriyorlar. Bodrum kattaki çatlaklar biraz daha artınca tedirgin olduk' dedi.