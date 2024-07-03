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Bıçaklanan 15 Yaşındaki Suriyeli Çocuk Yaşamını Yitirdi: Şüpheliler Gözaltına Alındı

Bıçaklanan 15 Yaşındaki Suriyeli Çocuk Yaşamını Yitirdi: Şüpheliler Gözaltına Alındı

Antalya Kavga Suriyeli
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.07.2024 - 13:21

Antalya'nın Serik ilçesinde bıçakla yaralanan 15 yaşındaki Suriyeli Ahmet Handan El Naif, hastanede yaşamını yitirdi. 

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Olay, dün saat 13.00 sıralarında, Kökez Mahallesi Cuma Pazarı mevkiinde meydana geldi.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında, Kökez Mahallesi Cuma Pazarı mevkiinde meydana geldi.

17 yaşındaki R.Ö., 15 yaşındaki Y.Y. ve 17 yaşındaki İ.A. ile Suriyeli Ahmet Handan El Naif arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada Ahmet Handan El Naif göğsünden bıçakla yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

17 yaşındaki R.Ö., 15 yaşındaki Y.Y. ve 17 yaşındaki İ.A. ile Suriyeli Ahmet Handan El Naif arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada Ahmet Handan El Naif göğsünden bıçakla yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürülen Ahmet Handan El Naif kurtarılamadı. İki motosikletle olay yerinden kaçan şüpheliler R.Ö., Y.Y. ve İ.A. polisin bölgedeki kamera görüntülerini izlemesi sonucu yakalanıp gözaltına aldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İlk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürülen Ahmet Handan El Naif kurtarılamadı. İki motosikletle olay yerinden kaçan şüpheliler R.Ö., Y.Y. ve İ.A. polisin bölgedeki kamera görüntülerini izlemesi sonucu yakalanıp gözaltına aldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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