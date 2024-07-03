Bıçaklanan 15 Yaşındaki Suriyeli Çocuk Yaşamını Yitirdi: Şüpheliler Gözaltına Alındı
Bıçaklanan 15 Yaşındaki Suriyeli Çocuk Yaşamını Yitirdi: Şüpheliler Gözaltına Alındı
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Olay, dün saat 13.00 sıralarında, Kökez Mahallesi Cuma Pazarı mevkiinde meydana geldi.
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17 yaşındaki R.Ö., 15 yaşındaki Y.Y. ve 17 yaşındaki İ.A. ile Suriyeli Ahmet Handan El Naif arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada Ahmet Handan El Naif göğsünden bıçakla yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürülen Ahmet Handan El Naif kurtarılamadı. İki motosikletle olay yerinden kaçan şüpheliler R.Ö., Y.Y. ve İ.A. polisin bölgedeki kamera görüntülerini izlemesi sonucu yakalanıp gözaltına aldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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