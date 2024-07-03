Kulis Bilgisi Sızdı! Bakan Mehmet Şimşek, AK Partili Başkanları Hedef Aldı: "Durumunuz Çok Kötü"
Kulis Bilgisi Sızdı! Bakan Mehmet Şimşek, AK Partili Başkanları Hedef Aldı: "Durumunuz Çok Kötü"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Partili yerel yönetimlerin kadrolarını hedef alarak, 'Personel gideriniz bütçe gelirinin yüzde 30’unu aşamaz. Hiçbiriniz kanuna uymuyorsunuz? İstihdam bürosu olmuşsunuz' dedi.
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Son zamanlarda yaptığı sert çıkışlarla gündeme gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti’nin Kızılcahamam kampında yaptığı sunumla dikkatleri üzerine topladı.
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EYT sebebiyle, deprem nedeniyle oluşan bütçe açıklarını kayıt dışılığı önleyerek kapatacaklarını ifade eden Şimşek, “Bakın bu kamu tasarrufları bizi bağlamaz falan diye düşünmeyin. Bakanlığımız denetim yapacak ve ilgili harcama sorumlusu çok ciddi müeyyideler ile karşı karşıya kalabilecek. Kamuda tasarruf tedbirleri belediyeleri yüzde 100 bağlamaktadır. Sizin mali durumunuz iyi gözükmüyor. Kendi merkezi bütçemiz ile ilgili durumu anlattım. Ama gelgelelim sizin durumunuz merkezi hükümetten çok çok daha kötü. Belediyelerin yıllık personel giderleri bütçe gelirlerinin yüzde 30’unu aşamaz. Hiçbiriniz kanuna uymuyorsunuz. İstihdam bürosuna dönüşmüşsünüz. Mevcut mali kurallara uyun. Borç ve personel konusunda uymamışsınız” ifadelerini kullandı.
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