Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Her Ay 14 Bin Ev Kadar Elektrik Harcıyor: “Saray Hep Işıl Işıl”
Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Her Ay 14 Bin Ev Kadar Elektrik Harcıyor: “Saray Hep Işıl Işıl”
Elektriğe yüzde 38 zam yapılması tepki çekerken, zam sonrası gözler Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na çevrildi. Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre; CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın 24 saat sürekli enerji tükettiğine dikkat çekerek, “Elektriğe yüzde 38 zam geldi ama orası etkilenmiyor. Saray hep ışıl ışıl” dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
EPDK, enerji üretim maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle mesken abone grubu için satış fiyatlarına yüzde 38 zam getirildiğini duyurdu. Bu artışla beraber 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 207,23 TL oldu. Elektrik fiyatlarına gelen zam, 1 Temmuz 2024 itibarıyla geçerli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, “Saray’ın elektrikleri sabaha kadar yanıyor ve her ay 14 bin konut kadar elektrik harcıyor. Elektriğe yüzde 38 zam geldi ama zamlar Saray’ı etkilemiyor. Orası yine ışıl ışıl. Vatandaş ise faturasını nasıl ödeyecek kara kara düşünüyor’’ diyerek elektrik zammına tepki gösterdi.
Mahir Polat, şunları söyledi: “Bu durumda ne tasarruftan ne de sosyal devletten bahsedilemez. Seçim döneminde oy endişesi ile ertelenen elektrik zamları önümüzdeki aylarda da devam edecek. 2019 yılında 2 milyon 420 bin haneye 1 milyar 448 milyon TL olarak verilen destek tutarı, 2023 yılı sonunda 4 milyon 378 bin hane ve 8 milyar 679 milyon liraya yükseldi. 2024 yılının ilk 4 ayında ise 3 milyon 912 bin hane ve destek tutarı da 2 milyar 662 milyon oldu. Yıl sonunda elektrik faturasını ödeyemeyen hane sayısı 6 milyon sınırına çıkacak.”
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın