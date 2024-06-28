Yanlış Teşhis Yüzünden 2,5 Yıl Kemoterapi Gördü: Gerçek Hastalığı Ortaya Çıktı

Gaziantep'te yaşayan 6 yaşındaki Buğra Koç'un başına gelenler 'bu kadar da olmaz' dedirtti. 3 yaşındayken yanlış konulan hemofagositik lenfohistiyositoz (HLH) teşhisiyle yaklaşık 2,5 yıl boyunca kemoterapi tedavisi gören Buğra Koç'un başka bir hastanede yapılan geniş tetkikler sonrası gerçek hastalığı ortaya çıktı.