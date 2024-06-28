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Elektrik Zammına İsyan Eden Gazeteci Cem Küçük: "Olacak İş mi Bu Şimdi? Millet Nasıl Nefes Alacak?"

Elektrik Zammına İsyan Eden Gazeteci Cem Küçük: "Olacak İş mi Bu Şimdi? Millet Nasıl Nefes Alacak?"

Zam Elektrik cem küçük
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.06.2024 - 18:25

İktidara yakınlığı ile bilinen gazeteci ve Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük'ten beklenmedik bir açıklama geldi. Elektrik zammına isyan eden gazeteci Cem Küçük, 'Millet nasıl nefes alacak?' dedi.

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Elektriğe konut için yüzde 38 zam yapıldı. EPDK, zammın 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacağını duyurdu.

Elektriğe konut için yüzde 38 zam yapıldı. EPDK, zammın 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından zamma isyan eden Cem Küçük şu ifadeleri kullandı: "Elektriğe yüzde 38 zam. Olacak iş mi bu şimdi? Millet nasıl nefes alacak?"

Sosyal medya hesabından zamma isyan eden Cem Küçük şu ifadeleri kullandı: "Elektriğe yüzde 38 zam. Olacak iş mi bu şimdi? Millet nasıl nefes alacak?"

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