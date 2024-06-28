Elektrik Zammına İsyan Eden Gazeteci Cem Küçük: "Olacak İş mi Bu Şimdi? Millet Nasıl Nefes Alacak?"
Elektrik Zammına İsyan Eden Gazeteci Cem Küçük: "Olacak İş mi Bu Şimdi? Millet Nasıl Nefes Alacak?"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Elektriğe konut için yüzde 38 zam yapıldı. EPDK, zammın 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacağını duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medya hesabından zamma isyan eden Cem Küçük şu ifadeleri kullandı: "Elektriğe yüzde 38 zam. Olacak iş mi bu şimdi? Millet nasıl nefes alacak?"
İşte o paylaşım:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın