'Mini Etek Giydi' Diye Eşini Bacaklarından Vurdu: Tahliye Oldu

Bursa'da bir kişi, evi terk eden eşini 'Çocuklarımı görmek istiyorum' diyerek çağırıp, mini etek giydiği gerekçesiyle tabancayla bacaklarından vurarak yaraladı. Sanık, 35 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılandığı davada tahliye oldu.