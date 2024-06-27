'Mini Etek Giydi' Diye Eşini Bacaklarından Vurdu: Tahliye Oldu
'Mini Etek Giydi' Diye Eşini Bacaklarından Vurdu: Tahliye Oldu
Bursa'da bir kişi, evi terk eden eşini 'Çocuklarımı görmek istiyorum' diyerek çağırıp, mini etek giydiği gerekçesiyle tabancayla bacaklarından vurarak yaraladı. Sanık, 35 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılandığı davada tahliye oldu.
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Bursa'da hurdacılık yapan 2 çocuk babası Erol G. (35), geçimsizlik nedeniyle çocuklarını alıp, Denizli'deki yakınlarının yanına giden 13 yıllık eşi Büşra G.'yi (33), geçtiğimiz yıl haziran ayında iddiaya göre "Kızımı ve oğlumu görmek istiyorum." diyerek Bursa'ya çağırdı.
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Yıldırım ilçesi Kurtuluş Caddesi'nde çocukları ve eniştesi İ.E. (38) ile yanına gelen Büşra G.'nin otomobiline binen Erol G., gece kulübünde çalışmakla suçladığı eşine, "Neden mini etek giyiyorsun? Eniştenin yanında bu şekilde gezmeye utanmıyor musun? Herkesin namusu var." diyerek çıkıştı.
İddiaya göre, mesajlarını kontrol etmek için cep telefonunu istediği Büşra G.'den olumsuz yanıt alan Erol G., ruhsatsız tabancasıyla çocuklarının yanında, eşi ve kendisine engel olmak isteyen eniştesini bacaklarından yaraladı.
MOBESE kameralarına yansıyan olay sonrası kaçan Erol G. yakalanıp gözaltına alındı. Erol G., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Erol G. hakkında, Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından toplam 35 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Tutuklu sanık, duruşmada verdiği ifadesinde şunları söyledi: "Eşim bana çocuklarımı göstermiyordu. 1,5 yıl önce çocuklarımı alarak Denizli'ye ailesinin yanına yerleşti. Eşim Büşra'yı aradım. Çocuklarımı görme bahanesi ile Bursa’ya çağırdım. Eniştesi ile yanıma geldiler. Bir süre arabada oturduk, tartışmaya başladık. Eşimin üstünde mini etek görünce ona kızdım. Kurşun bacaklarına isabet etti, pişmanım."
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İ.E.'nin de şikayetçi olduğu duruşmada, Büşra G. ise savunmasında eşinin sürekli kendisini tehdit ettiği için evden ayrıldığını söyleyerek, "Ben Denizli'de ikamet ederken, eşim bayramın 2'nci günü, çocuklarını görme bahanesi ile beni yanına çağırdı. Eniştemle birlikte çocukları alarak, yanına gittik. Eteğimi göstererek, 'Sen nasıl böyle giyinirsin' diyerek bana tehditler savurdu. Elini beline götürerek, çocuklarımın gözü önünde ateş etti. Şikayetçiyim." diye konuştu.
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