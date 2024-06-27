İstanbul'da 7 Katlı Binada Çökme: AFAD, Enkazda Dinleme Yapıyor
İstanbul'da 7 Katlı Binada Çökme: AFAD, Enkazda Dinleme Yapıyor
İstanbul'un Bahçelievler ilçesindeki 7 katlı binada çökme meydana geldi. Olay yerine sevk edilen ekipler, çalışma başlattı. Olayla ilgili açıklama yapan İstanbul Valiliği, çöken binada ölü ve yaralı olmadığını bildirdi. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, '80 yapımı 4 katlı bir bina var. 1994’te 3 kat daha yapılmış' dedi.
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Bahçelievler Zafer Mahallesi Yadigar Sokak içerisinde bulunan 7 katlı binada kısmi çökme meydana geldi.
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İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak binada çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sürüyor.
AFAD ekibi enkazda dinleme yapıyor.
İstanbul Valiliği olaylar ilgili bir basın açıklaması paylaştı. Açıklamada, "27.06.2024 Perşembe günü saat 04.45 sıralarında Bahçelievler İlçesi Zafer Mahallesi Yadigar Sokakta bulunan ve 1970 yılında yapıldığı tespit edilen 4 katlı binada kısmi çökme meydana gelmiştir. Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye , 112 acil ve emniyet ekibi sevk edilmiştir. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede olayda ölen, yaralananın ya da enkaz altında kalanın bulunmadığı tespit edilmiştir. Çöken binanın çevresindeki binalar tedbir amaçlı boşaltılmış olup, olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri de alınmıştır." denildi.
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Olay yerinden görüntüler:
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Bir de diyorlar İstanbul'da mezarlıklarda yer kalmadı, la şehrin evleri durduk yerde çöküyor millet zaten mezarlıkta yaşıyor.
Bu depremsiz hali. Bir de depremli halini düşünün. Geçen de bir haber görmüştüm: Riskli raporu alan binayı boyamışlar. Sunum önemli tabii.
54 yıllık bina .. müze olarak kalacak türdenmiş ama hala bu binalarda oturuyor insanlar .. kim haklı kim haksız bilemiyorum ama bir istanbul depremini kesinl... Devamını Gör