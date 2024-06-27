İstanbul'da 7 Katlı Binada Çökme: AFAD, Enkazda Dinleme Yapıyor

İstanbul'un Bahçelievler ilçesindeki 7 katlı binada çökme meydana geldi. Olay yerine sevk edilen ekipler, çalışma başlattı. Olayla ilgili açıklama yapan İstanbul Valiliği, çöken binada ölü ve yaralı olmadığını bildirdi. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, '80 yapımı 4 katlı bir bina var. 1994’te 3 kat daha yapılmış' dedi.