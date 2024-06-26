Milyonların Merakla Beklediği Haber Fatih Altaylı'dan Geldi: 'Asgari Ücrete Zam Yapılacak'
Milyonların Merakla Beklediği Haber Fatih Altaylı'dan Geldi: 'Asgari Ücrete Zam Yapılacak'
Milyonların merakla beklediği haber gazeteci Fatih Altaylı'dan geldi. İktidar, asgari ücrete zam yapılmayacağını belirtilmesine karşın zam yapılacağına ilişkin kulisler hareketlendi. Asgari ücrete ilişkin konuşan Fatih Altaylı ise 'CHP, asgari ücret konusunda AK Parti'yi köşeye sıkıştırdı. Eğer AK Parti asgari ücrete zam yapmazsa çarşı karışır' dedi.
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Emekçilerin tek bir gündemi var. Asgari ücrete zam yapılacak mı? Zam haberleri peş peşe geldi, vergi sisteminde yeni bir düzenlemeye gidildi. Ancak emekçilerin merakla beklediği asgari ücrete ilişkin zam yapılmayacağı açıklandı. Emekçiler, zam yapılması konusunda ısrarını sürdürürken bir açıklama gazeteci Fatih Altaylı'dan geldi.
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AK Parti'den 'Zam olmayacak' açıklaması gelse de Fatih Altaylı, 'Erken seçim' ayrıntısının altını çizerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücret konusunda hamle yapacağını açıkladı.
Asgari ücret tartışmalarına dahil olan Gazeteci Fatih Altaylı, "AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, asgari ücret için çalışmamız yok dedi ama daha önce de benzer şeyler söyleyip asgari ücrete zam yapmışlardı. Burada herkesin bildiği bir realiteden bahsedeyim AK Parti'de Hamza Dağ'ın Mahmut Ova'nın X'in Y'nin bir önemi yok. Orada bir kişi var bunu da Ömer Çelik net şekilde söyledi: Siyasi irade!'' dedi.
''AK Parti için de siyasi irade üç harflidir: RTE... Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasi planlamasına bakar, önündeki anketlere bakar. Der ki asgari ücrete zam yapalım veya yapmayalım. Asgari ücrete ben bir iyileştirme yapılacağını düşünüyorum. Bu asgari ücretle sene sonu mümkün değil. Asgari ücrete zam yapmamak AK Parti'de erken seçim baskısı yaratır."
CHP'nin asgari ücret konusunda iktidarı köşeye sıkıştırdığını dile getiren Fatih Altaylı, "CHP iyi bir oyun kurguladı, asgari ücrete zam taleplerini dile getirirken stratejiyi iyi yaptılar. Şimdi AK Parti asgari ücrete zam yapsa biz dedik yaptılar olacak yapmasalar da bizi dinlemediler olacak. Yani uzun lafın kısası CHP, asgari ücret konusunda AK Parti'yi köşeye sıkıştırdı. Eğer AK Parti asgari ücrete zam yapmazsa çarşı karışır" diye konuştu.
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