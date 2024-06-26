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Bu da Oldu: Bulutlarda İnsan Yüzü Görüldü

Bu da Oldu: Bulutlarda İnsan Yüzü Görüldü

Hakkari
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.06.2024 - 08:12

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Büyükçiftlik beldesinde gece saatlerinde çekilen görüntüler herkesi şoke etti. Bulutlardan oluşan ve insan yüzüne benzeyen silüet kameralara yansıdı.

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Yüksekova genelinde gece vakti etkili olan yoğun yağışların ardından bulutlarda insan silüeti görüldü.

Yüksekova genelinde gece vakti etkili olan yoğun yağışların ardından bulutlarda insan silüeti görüldü.

Gece saatlerinde Büyükçiftlik beldesinde balkona çıkan İsmail Onat isimli vatandaş bulutların arasında insan yüzüne benzeyen görüntü olduğunu gördü.

Gece saatlerinde Büyükçiftlik beldesinde balkona çıkan İsmail Onat isimli vatandaş bulutların arasında insan yüzüne benzeyen görüntü olduğunu gördü.

Onat o anları ise cep telefonuyla kaydetti.

Onat o anları ise cep telefonuyla kaydetti.

İnsan yüzüne benzeyen manzarayı yağışlardan sonra gördüğünü belirten İsmail Onat, “Malum yağışlar bugün aralıklı sürdü. Ben de balkona çıkıp izlemek istediğim sırada bulutlar arasında insan yüzünün olduğunu gördüm ve cep telefonuyla kaydettim.” dedi.

İnsan yüzüne benzeyen manzarayı yağışlardan sonra gördüğünü belirten İsmail Onat, “Malum yağışlar bugün aralıklı sürdü. Ben de balkona çıkıp izlemek istediğim sırada bulutlar arasında insan yüzünün olduğunu gördüm ve cep telefonuyla kaydettim.” dedi.

İşte o anlar:

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