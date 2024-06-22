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BtcTurk Duyurdu: 10 Adet Kripto Paranın Olduğu Sıcak Cüzdanlardaki Bakiyeler Etkilendi

BtcTurk Duyurdu: 10 Adet Kripto Paranın Olduğu Sıcak Cüzdanlardaki Bakiyeler Etkilendi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.06.2024 - 16:18

Kripto para borsası BtcTurk, siber saldırıya uğradığını açıkladı. 

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Konuya ilişkin açıklama BtcTurk mobil uygulaması üzerinden yapıldı. 22 Haziran'da kontrol dışı çekimlerin yaşandığı bir siber saldırı tespit edildi.

Konuya ilişkin açıklama BtcTurk mobil uygulaması üzerinden yapıldı. 22 Haziran'da kontrol dışı çekimlerin yaşandığı bir siber saldırı tespit edildi.

Saldırıdan 10 kripto paranın sıcak cüzdanlarındaki bakiyelerin bir kısmının etkilendiği açıklandı. Saldırının büyüklüğü ya da ne kadarlık bir bakiyenin etkilendiğine ilişkin bir açıklama ise henüz yapılmadı.

Saldırıdan 10 kripto paranın sıcak cüzdanlarındaki bakiyelerin bir kısmının etkilendiği açıklandı. Saldırının büyüklüğü ya da ne kadarlık bir bakiyenin etkilendiğine ilişkin bir açıklama ise henüz yapılmadı.

Şirket tarafından yapılan ilk açıklamada şu sözlere yer verildi:

Şirket tarafından yapılan ilk açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Ekiplerimiz 22 Haziran 2024 tarihinde platformumuzdan kontrol dışı çekimler yapılmasına sebep olan bir siber saldırı yaşandığını tespit etmiştir. Söz konusu siber saldırıdan sadece 10 adet kripto paranın sıcak cüzdanlarındaki bakiyelerin bir kısmı etkilenmiş olup, varlıkların çok büyük bir kısmının tutulduğu soğuk cüzdanlarımız güvendedir. BtcTurk'ün finansal gücü bu saldırıdan etkilenen tutarlarının çok üstünde olup, kullanıcı varlıkları bu kayıplardan etkilenmeyecektir. Ekiplerimiz konuyla ilgili detaylı araştırmaları gerçekleştirmektedir. Aynı zamanda resmi makamlar ile de iletişime geçilmiştir. Tedbir olarak kriptopara yatırma ve çekme işlemleri durdurulmuş olup çalışmalarımız en kısa sürede tamamlandıktan sonra kullanıma açılacaktır. __Bu süreçte gösterdiğiniz anlayış için teşekkür eder, konuyla ilgili tüm gelişmeleri sizlerle paylaşacağımızı bildiririz."

"Ekiplerimiz 22 Haziran 2024 tarihinde platformumuzdan kontrol dışı çekimler yapılmasına sebep olan bir siber saldırı yaşandığını tespit etmiştir. Söz konusu siber saldırıdan sadece 10 adet kripto paranın sıcak cüzdanlarındaki bakiyelerin bir kısmı etkilenmiş olup, varlıkların çok büyük bir kısmının tutulduğu soğuk cüzdanlarımız güvendedir. BtcTurk'ün finansal gücü bu saldırıdan etkilenen tutarlarının çok üstünde olup, kullanıcı varlıkları bu kayıplardan etkilenmeyecektir. Ekiplerimiz konuyla ilgili detaylı araştırmaları gerçekleştirmektedir. Aynı zamanda resmi makamlar ile de iletişime geçilmiştir. Tedbir olarak kriptopara yatırma ve çekme işlemleri durdurulmuş olup çalışmalarımız en kısa sürede tamamlandıktan sonra kullanıma açılacaktır. __Bu süreçte gösterdiğiniz anlayış için teşekkür eder, konuyla ilgili tüm gelişmeleri sizlerle paylaşacağımızı bildiririz."
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