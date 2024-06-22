Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Kiliseyi Soydular: 50 Bin Liralık Şamdanları 250 Liraya Sattılar

Kiliseyi Soydular: 50 Bin Liralık Şamdanları 250 Liraya Sattılar

Şanlıurfa Hırsız Kilise
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.06.2024 - 15:42

Hırsızlar bu sefer de kiliseye dadandı. Şanlıufa'da bir hırsız kilisedeki bronz şamdanları çaldı. Hırsızın 50 bin lira değerindeki şamdanları 250 liraya antikacıya sattığı tespit edildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Şanlıurfa'da bir kiliseye dadanan hırsız bronz şamdanları çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'da bir kiliseye dadanan hırsız bronz şamdanları çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Yusufpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Tadilat çalışmaları devam eden kiliseye akşam saatlerinde hırsız girdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Yusufpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Tadilat çalışmaları devam eden kiliseye akşam saatlerinde hırsız girdi.

Duvarın üzerinden atlayarak içeri giren hırsız, bir süre gezindikten sonra bronz şamdanları çaldı.

Duvarın üzerinden atlayarak içeri giren hırsız, bir süre gezindikten sonra bronz şamdanları çaldı.

Sabah saatlerinde kiliseye giden Pastör Eyüp Badem, şamdanları yerinde göremeyince çalındığını fark etti.

Sabah saatlerinde kiliseye giden Pastör Eyüp Badem, şamdanları yerinde göremeyince çalındığını fark etti.

Durumun polise bildirilmesiyle harekete geçen ekipler, güvenlik kamerasından hırsızın kimliğini tespit etti. Ekipler tarafından kısa sürede yakalanan hırsız polis karakoluna götürüldü.

Durumun polise bildirilmesiyle harekete geçen ekipler, güvenlik kamerasından hırsızın kimliğini tespit etti. Ekipler tarafından kısa sürede yakalanan hırsız polis karakoluna götürüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Hırsızın 250 TL'ye bir antikacıya sattığı 50 bin TL değerindeki bronz şamdanlar ise bulunarak tekrar sahibine teslim edildi.

Hırsızın 250 TL'ye bir antikacıya sattığı 50 bin TL değerindeki bronz şamdanlar ise bulunarak tekrar sahibine teslim edildi.

Pastör Badem, kısa sürede şamdanları bulan polis ekiplerine teşekkür ederek, "Sabah geldiğimizde şamdanların yerinde olmadığını fark ettik. Şamdanlarımız bağış yolu ile yurt dışından gelmişti. Bronzdan yapılan bu şamdanların yaklaşık 50 bin TL bir değeri var. Çalındıktan sonra polise başvurduk, bir gün içinde şahsın kimliği tespit edilerek yakalandı. Polis ekiplerine teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Pastör Badem, kısa sürede şamdanları bulan polis ekiplerine teşekkür ederek, "Sabah geldiğimizde şamdanların yerinde olmadığını fark ettik. Şamdanlarımız bağış yolu ile yurt dışından gelmişti. Bronzdan yapılan bu şamdanların yaklaşık 50 bin TL bir değeri var. Çalındıktan sonra polise başvurduk, bir gün içinde şahsın kimliği tespit edilerek yakalandı. Polis ekiplerine teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
1
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
mamamia

Konudan bağımsız neden Diyarbakır- Mardin'de olan yangınla ilgili haber göremiyorum? iki tane ıvır zıvır verdiniz başka bişey yok ve hâlâ kayıplar sürüyor...... Devamını Gör

Gizem Yenikler

Çok haklısın katılıyorum.

mrspock

mk vizyonsuzları

"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.