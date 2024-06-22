Taksilere Panik Butonu Geldi: S.O.S. Verecek

Taksilerde yeni dönem başlıyor. Taksi sürücülerine yönelik yaşanan hırsızlık, gasp, yaralama ve ölüm olaylarındaki artış sebebiyle İstanbul'da yeni ve örnek bir uygulamaya geçildi. Artık İstanbul'da taksilerde 'panik butonu' devreye giriyor.