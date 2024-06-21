Şehidin Son Vasiyeti Yürek Yaktı: "Bir Afrika Ülkesine Su Kuyusu Açtırmanızı Rica Ediyorum''
Şehidin Son Vasiyeti Yürek Yaktı: "Bir Afrika Ülkesine Su Kuyusu Açtırmanızı Rica Ediyorum''
Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen Kahramanmaraşlı Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un son vasiyeti ortaya çıktı. Ali Horoz, şehit olmadan 3 gün önce vasiyetini açıkladığı öğrenildi.
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Pençe Kilit operasyon bölgesinde dün yapılan arama tarama faaliyeti sırasında terör örgütü mensupları ile girilen temasta Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz şehit düştü.
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Şehidin acı haberi Kahramanmaraş'taki ailesine ulaştırıldı. Şehadet haberinin ardından şehidin vasiyeti de ortaya çıktı. Arkadaşları tarafından şehit olmadan 3 gün önce kaydedilen görüntülerde Şehit Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz, "Volkan" isimli arkadaşının rüyasında kendisini şehit olarak gördüğünü anlattı.
Şehidin ise, "Eğer ben şehit olursam bir Afrika ülkesine su kuyusu açtırmanızı rica ediyorum sizden. Allah hepimizin yardımcısı olsun” dediği öğrenildi. Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz, cumartesi günü öğle namazına müteakip Onkişubat ilçesi Hasancıklı Mahalle Mezarlığı'nda düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanacak.
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