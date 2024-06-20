Açığa Alınan Hakimle 5 Yıl Yasak Aşk Yaşadı: Yeni Detaylar Ortaya Çıktı!

Adana Adliyesi'nde görevli olduğu dönemde adı tehdit ve şantaj olaylarına karışan hakimle ilgili bilinmeyen yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Açığa alınan hakim G.A’nın 5 yıl yasak aşk yaşadığı öne sürülen iş insanı Server Leventoğlu, 'Gidip savcılığa suç duyurusunda bulundum. Kocası bu ilişkiye rıza gösteriyordu. Oğluna bir şirket kurdurduk. Bugün dahi hakim beni arayıp tehdit ediyor' dedi.