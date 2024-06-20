Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Diyanet'in Amerika Sevdası Pahalıya Patladı: ABD'deki Mal Varlığı 90 Milyon Doları Aştı

Diyanet'in Amerika Sevdası Pahalıya Patladı: ABD'deki Mal Varlığı 90 Milyon Doları Aştı

Amerika Birleşik Devletleri Diyanet İşleri Başkanlığı Otel
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.06.2024 - 08:32

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; Diyanet'in ABD'deki mal varlığı 90 milyon doları aştığı iddia edilirken, milyon dolarlık kiralık villaları ile konukevi olarak adlandırılıp işletilen otel dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın ABD’deki yatırımlarına ilişkin "Diyanet ABD’de yüzme havuzu, hamam, restoran, villa ve otellere milyon dolarlar harcamış. Nedir bu Amerika merakı" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın ABD’deki yatırımlarına ilişkin "Diyanet ABD’de yüzme havuzu, hamam, restoran, villa ve otellere milyon dolarlar harcamış. Nedir bu Amerika merakı" dedi.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göreAmerika Diyanet Merkezi’nin yerleşkesinde beş yıldızlı otelleri aratmayacak tesisler yer alıyor.

Cemiyet binası, konuk evi, hamam, konferans salonunun yanı sıra merkezde çok sayıda Türk evi de bulunuyor. Türk mutfağından örnekler sunan bir restoranı da içeren merkezdeki 879 metrekarelik camide aynı anda 3 bin kişi ibadet edebiliyor. Şirketleşen Diyanet-USA’nın mal varlığı 90 milyon doları aşarken, milyon dolarlık kiralık villaları ile konukevi olarak adlandırılıp işletilen otel dikkat çekiyor.

Cemiyet binası, konuk evi, hamam, konferans salonunun yanı sıra merkezde çok sayıda Türk evi de bulunuyor. Türk mutfağından örnekler sunan bir restoranı da içeren merkezdeki 879 metrekarelik camide aynı anda 3 bin kişi ibadet edebiliyor. Şirketleşen Diyanet-USA’nın mal varlığı 90 milyon doları aşarken, milyon dolarlık kiralık villaları ile konukevi olarak adlandırılıp işletilen otel dikkat çekiyor.

“Diyanet ABD’de yüzme havuzu, hamam, restoran, villa ve otellere milyon dolarlar harcamış. Nedir bu Amerika merakı?’’ diyen İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Diyanet’in ödeme takvimini kamuoyuna duyurdu.

“Diyanet ABD’de yüzme havuzu, hamam, restoran, villa ve otellere milyon dolarlar harcamış. Nedir bu Amerika merakı?’’ diyen İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Diyanet’in ödeme takvimini kamuoyuna duyurdu.

"ABD yasalarına göre orada bir şirket kurulması ve vergiye tabi olması gerekiyor. Şirket epey önce kurulmuş, önce Washington’da bir arazi almışlar'' diyen Çömez şunları söyledi:

"ABD yasalarına göre orada bir şirket kurulması ve vergiye tabi olması gerekiyor. Şirket epey önce kurulmuş, önce Washington’da bir arazi almışlar'' diyen Çömez şunları söyledi:

''Bu arazideki projeyi Türkiye’de bir mimari ofisi yapmış. Mimarlık ofisine o günün şartlarında 2 milyon dolara yakın bir ödeme yapılmış. Daha sonra içinde cami, kültür merkezi, otel, villa, yüzme havuzu ve hamamın da olduğu çok geniş bir tesis yapılmış. Burası bir işletme yani para kazanan ve vergiye tabi olan bir tesis. Bunlar kamuoyuna açık bilgiler.5.1 milyon dolar harcaması, 2.5 milyon dolar zararı var. Burada çalışanlara da yılda 700 bin dolar maaş ödendiğinden bahsediliyor. İşletmenin bugünkü değeri 90 milyon dolar. Yılda 2.5 milyon dolar zarar etmesi çok kötü yönetildiğini gösteriyor.'

“Diyanet ABD’de neden villa, otel, hamam ve havuz sahibi olur” sorusunu yönelten İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez, şunları kaydetti:

“Diyanet ABD’de neden villa, otel, hamam ve havuz sahibi olur” sorusunu yönelten İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez, şunları kaydetti:

“Burası muhtemelen Diyanet Vakfı üzerinden yapıldı. Nihayetinde Türk milletinin parası. Türkiye’de insanlar aç ve sefilken neden milyonlar harcayıp burayı yaptınız? Ülkenin gençleri kalacak yurt bulanıyor, Diyanet ABD’de otel, villa alıyor. AKP de ABD’de 11 milyon liraya iki bina satın almıştı. Partinin orada 600 oyu var ama milyonlar döküyor. Muhammed Ali’nin çiftliğini de satın aldılar. Neden bu milletin parası çarçur ediliyor? Nedir bu Amerika sevdanız?’’

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
86
24
6
6
3
3
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
TİRYAKİ

Hiyanet başkanlığı... Siyasal İslam bu ülkenin başına gelmiş en kötü şey... bkz: tarih

Can_Can

çünkü bütçe de, kurum da, devletin kendisi de babalarının mali..

uzaklardan

Hala uyuyor bu halk.