Diyanet'in Amerika Sevdası Pahalıya Patladı: ABD'deki Mal Varlığı 90 Milyon Doları Aştı
Diyanet'in Amerika Sevdası Pahalıya Patladı: ABD'deki Mal Varlığı 90 Milyon Doları Aştı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın ABD’deki yatırımlarına ilişkin "Diyanet ABD’de yüzme havuzu, hamam, restoran, villa ve otellere milyon dolarlar harcamış. Nedir bu Amerika merakı" dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cemiyet binası, konuk evi, hamam, konferans salonunun yanı sıra merkezde çok sayıda Türk evi de bulunuyor. Türk mutfağından örnekler sunan bir restoranı da içeren merkezdeki 879 metrekarelik camide aynı anda 3 bin kişi ibadet edebiliyor. Şirketleşen Diyanet-USA’nın mal varlığı 90 milyon doları aşarken, milyon dolarlık kiralık villaları ile konukevi olarak adlandırılıp işletilen otel dikkat çekiyor.
“Diyanet ABD’de yüzme havuzu, hamam, restoran, villa ve otellere milyon dolarlar harcamış. Nedir bu Amerika merakı?’’ diyen İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Diyanet’in ödeme takvimini kamuoyuna duyurdu.
"ABD yasalarına göre orada bir şirket kurulması ve vergiye tabi olması gerekiyor. Şirket epey önce kurulmuş, önce Washington’da bir arazi almışlar'' diyen Çömez şunları söyledi:
“Diyanet ABD’de neden villa, otel, hamam ve havuz sahibi olur” sorusunu yönelten İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez, şunları kaydetti:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Hiyanet başkanlığı... Siyasal İslam bu ülkenin başına gelmiş en kötü şey... bkz: tarih
çünkü bütçe de, kurum da, devletin kendisi de babalarının mali..
Hala uyuyor bu halk.