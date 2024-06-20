Diyanet'in Amerika Sevdası Pahalıya Patladı: ABD'deki Mal Varlığı 90 Milyon Doları Aştı

''Bu arazideki projeyi Türkiye’de bir mimari ofisi yapmış. Mimarlık ofisine o günün şartlarında 2 milyon dolara yakın bir ödeme yapılmış. Daha sonra içinde cami, kültür merkezi, otel, villa, yüzme havuzu ve hamamın da olduğu çok geniş bir tesis yapılmış. Burası bir işletme yani para kazanan ve vergiye tabi olan bir tesis. Bunlar kamuoyuna açık bilgiler.5.1 milyon dolar harcaması, 2.5 milyon dolar zararı var. Burada çalışanlara da yılda 700 bin dolar maaş ödendiğinden bahsediliyor. İşletmenin bugünkü değeri 90 milyon dolar. Yılda 2.5 milyon dolar zarar etmesi çok kötü yönetildiğini gösteriyor.'