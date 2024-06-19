Tatilden Dönen Mine Tugay: 'Kilolar Alındı Ama Verilecek'
Tatilden Dönen Mine Tugay: 'Kilolar Alındı Ama Verilecek'
Avrupa seyahatinden dönen oyuncu Mine Tugay, tatilde diyet programına uymadığını söyleyerek, 'Bazı kilolar alındı ama verilecek' dedi.
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Mine Tugay mayıs ayının ilk haftası Avusturya'nın meşhur sağlıklı yaşam merkezine giderek detoks kampına girmiş ve istediği forma kavuşmuştu.
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Tugay oradan döner dönmez de Avrupa seyahatine çıkmıştı.
Önce Floransa, oradan Nice, son olarak da İspanya'da tatil yapan oyuncu önceki gün İstanbul'a döndü.
Tatilde tüm diyeti bozan Mine Tugay evinin havuzunda siyah bikinisiyle çekildiği fotoğrafını Instagram hesabından "Bazı kilolar alındı ama verilecek" notuyla paylaştı.
Mine Tugay'a geçen günlerde bir takipçisi "Sürekli seni bikinili görmek istemiyorum" diye yazmıştı. Tugay ise bu yorumu, "Arada mayo da giyiyorum" diyerek ti'ye almıştı.
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