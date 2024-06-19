Otoyolda Korkutan Yangın: Akaryakıt Tankeri, Karpuz Yüklü TIR'a Çarptı
Otoyolda Korkutan Yangın: Akaryakıt Tankeri, Karpuz Yüklü TIR'a Çarptı
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Adana'nın Pozantı ilçesinde Faruk Akçakaya idaresindeki 42 ATN 852 plakalı tanker, Adana-Pozantı Otoyolu'nun Gülek mevkisinde, Mehmet Çakıcı'nın kullandığı 63 ADH 679 plakalı karpuz yüklü TIR'a arkadan çarptı.
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Tankerdeki akaryakıtın alev alması nedeniyle patlama meydana geldi, yangın TIR'a da sıçradı.
İki aracın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine kaza yerine Adana ve Mersin'den itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin yangına müdahalesi sırasında otoyolun Pozantı istikameti trafik ekiplerince ulaşıma kapatıldı.
Tanker ve TIR'daki yangın, ekiplerin yaklaşık 5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Bölgedeki araçların kaldırılıp trafiğin normale dönmesi için çalışma sürüyor.
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