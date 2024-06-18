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Polis Alarma Geçti: Çocuğunu Rehin Alıp Camdan Sarkıttı

Polis Alarma Geçti: Çocuğunu Rehin Alıp Camdan Sarkıttı

Başakşehir
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
19.06.2024 - 00:15

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. Çocuğunu rehin alan baba, pencereden sarkıttı. İtfaiye ekipleri tedbir aldı.

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Başakşehir'de eşi ile tartışan yabancı uyruklu kişi binada yaşadığı dairede çocuğunu rehin aldıktan sonra pencereden sarkıtmaya başladı.

Başakşehir'de eşi ile tartışan yabancı uyruklu kişi binada yaşadığı dairede çocuğunu rehin aldıktan sonra pencereden sarkıtmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis, çocuğunu pencereden sarkıtan babayı ikna etmek için çalışma başlatırken, itfaiye de çocuğun düşme olasılığına karşı tedbir aldı. Polisin babayı ikna çalışması sürüyor.

Polis, çocuğunu pencereden sarkıtan babayı ikna etmek için çalışma başlatırken, itfaiye de çocuğun düşme olasılığına karşı tedbir aldı. Polisin babayı ikna çalışması sürüyor.
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