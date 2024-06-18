24 Yıl Sonra Bir İlk Oldu: Putin'den Kuzey Kore'ye Ziyaret
24 Yıl Sonra Bir İlk Oldu: Putin'den Kuzey Kore'ye Ziyaret
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 yıl aradan sonra resmi ziyaret çerçevesinde Kuzey Kore’ye geldi. Ziyarete ilişkin Kremlin Basın Servisi açıklama yaptı.
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 yıl aradan sonra resmi ziyaret çerçevesinde Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyan’a geldi.
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Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Pyongyang’a ulaştı. Ziyaret, Kore Halk Cumhuriyeti Başkanı Kim Jong Un’un daveti üzerine gerçekleşti. Kuzey Kore Başkanı Kim Jong Un, Pyongyang Havaalanı’nda Vladimir Putin’i şahsen karşıladı” denildi.
Putin ve Kim’in yarın bir araya geleceği, bazı anlaşmalar imzalayacağı ve ardından ortak basın toplantısı gerçekleştireceği aktarıldı.
ABD ziyarete ilişkin "Bu gezi hakkında endişemiz yok. Endişemiz, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleşmesidir" açıklamasında bulundu.
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Birazda siz endişelenin aq
Artık ABD düşünsün
iki faşist diktatör buluşmuş