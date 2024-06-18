Elektrik ve Doğalgaza Zam Kapıda

BirGün'den Havva Gümüşkaya'nın haberine göre, 2019-2023 yılları arasında tüketici fiyat endeksindeki artışın yüzde 211,8 olduğu düşünüldüğünde iktidar seçimsiz dönemlerde yaptığı zamlar TÜFE artış oranından daha yüksek oldu.