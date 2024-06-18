Elektrik ve Doğalgaza Zam Kapıda
Elektrik ve Doğalgaza Zam Kapıda
Kurban Bayramı sonrası elektrik ve doğalgazda büyük bir zam bekleniyor.
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Genel seçim ve yerel seçim döneminde yapılmayan zamların temmuzda yüksek oranlı yapılma ihtimali şimdiden herkesi endişelendirdi.
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Elektrik fiyatları bir önceki yerel seçimlerin yapıldığı 2019 yılı ile genel seçimlerin yapıldığı 2023 arasında konutlarda ilk kademe tüketimde yüzde 222,7 oranında zam geldi. BOTAŞ ise doğalgaz fiyatlarını konutlarda yüzde 358,4 artırdı.
Seçim yılı 2023’ün ilk dört ayında doğalgaz konut ve 1.kademe satış fiyatları sabit kaldı.
Şubat, Mart ve Nisan aylarında yapılan üç indirimle, 2.kademe işyerlerine yüzde 40,1, elektrik santrallarına yüzde 44,4 indirim yapıldı.
Nisan 2023’de bütün konut tüketicilerine doğalgaz bedava temin edildi, 2024 Mayıs sonuna kadar konut tüketicilerinin aylık 25 m3 gaz tüketimi ücretsiz oldu.
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