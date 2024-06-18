Kurban Bayramı'nda Kahreden Olay: Yediği Kavurma Sonu Oldu
Kurban Bayramı'nda Kahreden Olay: Yediği Kavurma Sonu Oldu
Aksaray’da yaşayan Memiş Teke, kestikleri kurbanın etinden yapılan kavurma nefes borusuna kaçtı. 4 çocuk babası Memiş Teke, yaşamını yitirdi.
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Edinilen bilgiye göre, Aksaray'ın Gülağaç ilçesi Demirci beldesinde ikamet eden Memiş Teke, Kurban Bayramı’nın ilk günü kestikleri hayvandan yapılan kavurmayı yerken et parçası nefes borusuna kaçtı.
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Teke yere yığılırken, durumu fark eden yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, Teke’nin öldüğünü belirledi. Memiş Teke Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan otopsi sonrası Demirci Kabristanlığı’nda toprağa verildi.
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